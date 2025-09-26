32 perce
Kettős halálos baleset Hajdú-Biharban: megszólalt a részeg sofőr ügyvédje, ilyet még ő sem látott – videóval
A férfi autójával frontálisan ütközött egy idős házaspárral, akik nem élték túl a hatalmas ütközést. A halálos balesetet okozó sofőrt 6 év 3 hónap börtönfokozatú szabadságvesztésre, és 5 év járművezetéstől eltiltásra ítélte a bíróság. Az ügyvédje túlzónak találja az ítéletet.
A halálos balesetben ketten vesztetté életüket 2024 májusában
Forrás: Napló-archív
Egy tejfakasztó buli másnapján, kölcsönkapott autóval, ittasan vezetett az a férfi, aki halálos balesetet okozott 2024 tavaszán Vámospércs közelében – az esetben lezárult a bizonyítási eljárás, az ügyben 2025. szeptember 25-én tartott tárgyalást a Debreceni Járásbíróság. A halálos balesetet okozó sofőr előző este gyermekének születését ünnepelte, ezáltal másnap alkoholos befolyásoltsággal ült volán mögé. A balesetet megelőzően előzésbe kezdett, majd sávjába visszatérve enyhén letért az útról, végül az ellenkormányzás következtében áthajtott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a vele szemben haladó autóval. A szabályosan közlekedő járműben egy idős házaspár ült, akik a mentők beavatkozása ellenére a helyszínen életüket vesztették. A csütörtöki tárgyalás után a vádlott ügyvédje nyilatkozott a Tényeknek, túlzónak találja az ítéletet.
Ahogy az a helyszíni felvételeken is látszik, az idős házaspár által vezetett szürke autó a domboldalra vágódott, miután frontálisan ütközött a kék kocsival Debrecen közelében. A szürke autót tetejét is levágták, hogy kimentsék a benne utazóházaspárt, a sérüléseik azonban olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen meghaltak. Nyírmártonfalvára tartottak, és néhány kilométerre voltak az otthonukból, a tragédia után az egész falu gyászolta őket.
Halálos baleset Vámospércsnél: két ember hunyt el a helyszínenFotók: Tóth Imre
A szakértői vélemény szerint 140-nel hajtott a halálos balesetet okozó sofőr
A csütörtöki tárgyaláson perbeszédek során az ügyész felvázolta, a bizonyítási eljárást szerteágazóvá tette, hogy vizsgálni kellett a balesethez vezető okfolyamatot, illetve azt, hogy milyen mértékű ittasság volt jellemző a vádlottra. Kiemelte, az eljárás hangsúlyos részét képezték a balesetet okozó sofőrtől vett vérminták. A vádlott maga is olyan sérüléseket szerzett, hogy őt a traumatológiára szállították. Emiatt rendőri intézkedésre nem volt lehetőség, azonban a vércsoport meghatározása és az életmentés céljából a kórházban vért vettek tőle.
A szakértői vélemény 140 kilométeres óránkénti sebességben határozta meg a vádlott járművének sebességét, míg az idős házaspár 70-nel közlekedhetett azon az útszakaszon, ahol 90 kilométer per óra a megengedett sebesség.
Az ügyvéd perbeszédében védence megbánását tolmácsolta, amit a balesetet okozó férfi korábban maga is közvetített. Rámutatott, a vádlott már a baleset napjától következetesen elismerte a felelősségét, és az alkoholfogyasztást sem tagadta. A tárgyalásról részletesen itt olvashatnak:
A bíró ezt követően kihirdette az ítéletet, melyben bűnösnek mondta ki a férfit ittas állapotban elkövetett halálos baleset okozásában, ezért 6 év 3 hónap börtönfokozatú szabadságvesztésre, és 5 év járművezetéstől eltiltásra ítélte.
A vádlott ügyvédje nyilatkozott a tényeknek, eltúlzottnak találja az ítéletet:
Más, adott esetben életellenes bűncselekmények elkövetőivel szemben hasonló tételkeretben nem szabnak ki ilyen súlyú büntetést, hangsúlyozom, szándékos bűncselekmények esetében, hozzátéve, hogy az én védencem büntetlen előéletű
Az ügyész elfogadta az ítéletet, a vádlott és védője azonban enyhítésért fellebbezett, amelyről majd a másodfokú bíróság dönt.
Az ítélet így nem jogerős.
