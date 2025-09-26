Kettős halálos baleset Hajdú-Biharban: megszólalt a részeg sofőr ügyvédje, ilyet még ő sem látott – videóval

Egy tejfakasztó buli másnapján, kölcsönkapott autóval, ittasan vezetett az a férfi, aki halálos balesetet okozott 2024 tavaszán Vámospércs közelében – az esetben lezárult a bizonyítási eljárás, az ügyben 2025. szeptember 25-én tartott tárgyalást a Debreceni Járásbíróság. A halálos balesetet okozó sofőr előző este gyermekének születését ünnepelte, ezáltal másnap alkoholos befolyásoltsággal ült volán mögé. A balesetet megelőzően előzésbe kezdett, majd sávjába visszatérve enyhén letért az útról, végül az ellenkormányzás következtében áthajtott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a vele szemben haladó autóval. A szabályosan közlekedő járműben egy idős házaspár ült, akik a mentők beavatkozása ellenére a helyszínen életüket vesztették. A csütörtöki tárgyalás után a vádlott ügyvédje nyilatkozott a Tényeknek, túlzónak találja az ítéletet.

A halálos balesetben ketten vesztetté életüket 2024 májusában

Forrás: Napló-archív

Ahogy az a helyszíni felvételeken is látszik, az idős házaspár által vezetett szürke autó a domboldalra vágódott, miután frontálisan ütközött a kék kocsival Debrecen közelében. A szürke autót tetejét is levágták, hogy kimentsék a benne utazóházaspárt, a sérüléseik azonban olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen meghaltak. Nyírmártonfalvára tartottak, és néhány kilométerre voltak az otthonukból, a tragédia után az egész falu gyászolta őket.