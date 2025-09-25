Halálos baleset Vámospércsnél: Újszülött gyermekéhez sietett, végül két ember halálát okozta az ittas nyíracsádi férfi – fotókkal, videóval

Lezárult a bizonyítási eljárás, így az utolsó tárgyalási naphoz érkezett a Debreceni Járásbíróságon szeptember 25-én, csütörtökön az az ügy, amelyben egy férfit halált okozó, ittas állapotban elkövetett közúti baleset okozásával vádol az ügyészség. Az eset 2024 májusában történt a 48-as főúton, Haláp és Vámospércs között. A halálos balesetet okozó sofőr előző este gyermekének születését ünnepelte, ezáltal másnap alkoholos befolyásoltsággal ült volán mögé. A balesetet megelőzően előzésbe kezdett, majd sávjába visszatérve enyhén letért az útról, végül az ellenkormányzás következtében áthajtott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a vele szemben haladó autóval. A szabályosan közlekedő járműben egy idős házaspár ült, akik a mentők beavatkozása ellenére a helyszínen életüket vesztették.

Halálos balesetet okozott a nyíracsádi férfi

A csütörtöki tárgyalás a perbeszédekkel folytatódott. Az ügyész felvázolta, a körülmények már csak amiatt sem szokványosak, mivel nem gyakori, hogy egy közlekedési balesetben ketten is életüket veszítik. Rámutatott, a bizonyítási eljárást szerteágazóvá tette, hogy vizsgálni kellett a balesethez vezető okfolyamatot, illetve azt, hogy milyen mértékű ittasság volt jellemző a vádlottra. Kiemelte,

az eljárás hangsúlyos részét képezték a balesetet okozó sofőrtől vett vérminták.

Mint mondta, a baleseti helyszínre mentőhelikoptert kellett hívni, hiszen a vádlott maga is olyan sérüléseket szerzett, hogy őt a traumatológiára szállították. Emiatt rendőri intézkedésre nem volt lehetőség, azonban a vércsoport meghatározása és az életmentés céljából a kórházban vért vettek tőle. Ennek azért van jelentősége, mert az igazságügyi orvosszakértő az ittasság meghatározásához figyelembe vette ezt az értéket is, habár a védelem ennek a mintának a kirekesztését kérte, mivel nem jogszerű rendőri közbenjárással történt. Ez az első minta 1,06 milligramm per liter értéket mutatott. Az ügyész megjegyezte, a szakvélemény alapján 0,8-as érték felett már igazolhatóan olyan tünetegyüttesek jelentkezhetnek, amely kihat a vezetésre, enyhe befolyásoltságnak számít, és a morális fegyelem fellazulásával járhat, vagyis olyan dolgot is elkövethet az ember, amit gondos járművezetés során nem.