Halálos baleset Vámospércsnél: Újszülött gyermekéhez sietett, végül két ember halálát okozta az ittas nyíracsádi férfi – fotókkal, videóval
Születendő gyermekét ünnepelte, másnap frontálisan karambolozott. Megszületett az ítélet a halálos balesetet okozó hajdú-bihari férfi ügyében.
Lezárult a bizonyítási eljárás, így az utolsó tárgyalási naphoz érkezett a Debreceni Járásbíróságon szeptember 25-én, csütörtökön az az ügy, amelyben egy férfit halált okozó, ittas állapotban elkövetett közúti baleset okozásával vádol az ügyészség. Az eset 2024 májusában történt a 48-as főúton, Haláp és Vámospércs között. A halálos balesetet okozó sofőr előző este gyermekének születését ünnepelte, ezáltal másnap alkoholos befolyásoltsággal ült volán mögé. A balesetet megelőzően előzésbe kezdett, majd sávjába visszatérve enyhén letért az útról, végül az ellenkormányzás következtében áthajtott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a vele szemben haladó autóval. A szabályosan közlekedő járműben egy idős házaspár ült, akik a mentők beavatkozása ellenére a helyszínen életüket vesztették.
A csütörtöki tárgyalás a perbeszédekkel folytatódott. Az ügyész felvázolta, a körülmények már csak amiatt sem szokványosak, mivel nem gyakori, hogy egy közlekedési balesetben ketten is életüket veszítik. Rámutatott, a bizonyítási eljárást szerteágazóvá tette, hogy vizsgálni kellett a balesethez vezető okfolyamatot, illetve azt, hogy milyen mértékű ittasság volt jellemző a vádlottra. Kiemelte,
az eljárás hangsúlyos részét képezték a balesetet okozó sofőrtől vett vérminták.
Mint mondta, a baleseti helyszínre mentőhelikoptert kellett hívni, hiszen a vádlott maga is olyan sérüléseket szerzett, hogy őt a traumatológiára szállították. Emiatt rendőri intézkedésre nem volt lehetőség, azonban a vércsoport meghatározása és az életmentés céljából a kórházban vért vettek tőle. Ennek azért van jelentősége, mert az igazságügyi orvosszakértő az ittasság meghatározásához figyelembe vette ezt az értéket is, habár a védelem ennek a mintának a kirekesztését kérte, mivel nem jogszerű rendőri közbenjárással történt. Ez az első minta 1,06 milligramm per liter értéket mutatott. Az ügyész megjegyezte, a szakvélemény alapján 0,8-as érték felett már igazolhatóan olyan tünetegyüttesek jelentkezhetnek, amely kihat a vezetésre, enyhe befolyásoltságnak számít, és a morális fegyelem fellazulásával járhat, vagyis olyan dolgot is elkövethet az ember, amit gondos járművezetés során nem.
Születendő gyermekét ünnepelte a vétkes sofőr
Megemlítette, a vádlotti védekezés szerint előző este születendő gyermeke egészségére ivott otthonában sógorával, miközben szobát festettek: estétől a hajnali órákig hat doboz sört fogyasztott el, azonban a szakértő szerint a véralkoholszint alapján ez kategorikusan cáfolható. Hozzátette, a kórházba szállítása miatt pedig közvetlenül a baleset után nem is lett volna alkalma italt fogyasztani.
A baleset körülményeivel kapcsolatban elmondta, a szakértői vélemény 140 kilométeres óránkénti sebességben határozta meg a vádlott járművének sebességét, míg az idős házaspár 70-nel közlekedhetett azon az útszakaszon, ahol 90 kilométer per óra a megengedett sebesség. A sértetti oldalról esély sem volt arra, hogy elkerüljék a balesetet. Az ügyész szerint, mivel kiváló minőségű útról van szó, és a látási viszonyok is tökéletesek voltak, külső behatásra nem lehet hivatkozni.
Halálos baleset Vámospércsnél: két ember hunyt el a helyszínenFotók: Tóth Imre
Börtönbe kell vonulnia halálos baleset okozása miatt
Az ügyvéd perbeszédében védence megbánását tolmácsolta, amit a balesetet okozó férfi korábban maga is közvetített. Rámutatott, a vádlott már a baleset napjától következetesen elismerte a felelősségét, és az alkoholfogyasztást sem tagadta. Arról is beszélt, hogy az enyhe alkoholos befolyásoltság nem kérdés az ügyben, azonban egy hasonló előzési manőver esetén is bekövetkezett volna a baleset. Kitért arra, hogy a vérminták vételének szabályszerűsége kétségbe vonható (fentebb részleteztük), ahogy azt is sérelmezte, hogy az útviszonyokat (amelyre védence hivatkozott) nem ellenőrizték komolyabban. Úgy véli, az ittasság jelentőségéből elvesz, hogy nem kétszeres sebességtúllépésről volt szó, mindössze az előzéshez szerinte indokolt gyorshajtásról.
A bíró ezt követően kihirdette az ítéletet, melyben bűnösnek mondta ki a férfit ittas állapotban elkövetett halálos baleset okozásában, ezért 6 év 3 hónap börtönfokozatú szabadságvesztésre, és 5 év járművezetéstől eltiltásra ítélte.
Az indoklásban kifejtette, nem fogadta el a vádlott elfogyasztott alkoholmennyiségre és annak időpontjára tett állításait, mivel a szakértői vélemény azt nemcsak cáfolta, hanem arra mutatott rá, hogy a balesetet megelőző órákban is fogyasztott alkoholt. Mindezt úgy, hogy a legelső vérvételi eredményt a bíróság mellőzte, mivel az nem a nyomozóhatóság jelenlétében készült el. Elmondta azt is, ugyan nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy az idős házaspár használt-e biztonsági övet (ez az eljárás során kérdés volt), ám az ütközési sebesség tekintetében a bíró szerint ennek nincs relevanciája, mivel a szakértő szerint a balesetet semmiképp sem lehetett volna túlélni.
Beszélt arról is, hogy a megállapított 140 kilométer per órás sebesség a megengedett érték másfélszerese, így súlyos szabályszegésnek minősült, azon belül is szándékos sebességtúllépésről van szó. Hozzáfűzte, a tökéletes útviszonyokat és az autó műszaki állapotát figyelembe véve a korábban hivatásos sofőrként dolgozó férfi esetében kijelenthető, hogy az alkoholos befolyásoltság miatt tért le az útról.
A tényállással kapcsolatban elmondta, a vádlott Nyíracsádról Debrecenbe tartott, hogy feleségét és újszülött gyermekét hazaszállítsa. Azonban nem merült fel veszélyhelyzet vagy olyan méltányolható ok, ami indokolta volna, hogy alkoholos állapotban autóba üljön.
A bíró enyhítő körülményként értékelte a büntetlen előéletet, a beismerő vallomást, a megbánó magatartást, valamint azt, hogy a vádlottnak két kiskorú gyermek ellátásáról kell gondoskodnia. Súlyosította azonban a büntetést, hogy két ember is életét vesztette a balesetben, hogy több közlekedési szabályt is megsértett a vádlott, valamint, hogy hosszabb távot akart megtenni nagy forgalomban, alkoholos befolyásoltság alatt. Szintén súlyosító körülménynek nevezte az ittas állapotban elkövetett közúti bűncselekmények országos és helyi szintű gyakoriságát, mely a statisztikák szerint a bűncselekmények tetemes részét képezi.
Az ügyész elfogadta az ítéletet, a vádlott és védője azonban enyhítésért fellebbezett, amelyről majd a másodfokú bíróság dönt. Az ítélet így nem jogerős.
