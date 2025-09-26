Halálos balesetet okozott az ittas nyíracsádi férfi, két ember életét vesztette

Lezárult a bizonyítási eljárás, így az utolsó tárgyalási naphoz érkezett a Debreceni Járásbíróságon szeptember 25-én, csütörtökön az az ügy, amelyben egy férfit halált okozó, ittas állapotban elkövetett közúti baleset okozásával vádol az ügyészség. A halálos balesetben egy idős házaspár vesztette életét.

Két ember vesztette életét a vámospércsi halálos balesetben

Forrás: Napló-archív

