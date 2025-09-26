4 órája
Halálos balesetet okozott az ittas nyíracsádi férfi, két ember életét vesztette
Az ittas férfi frontálisan karambolozott. A halálos balesetben egy idős házaspár vesztette életét.
Lezárult a bizonyítási eljárás, így az utolsó tárgyalási naphoz érkezett a Debreceni Járásbíróságon szeptember 25-én, csütörtökön az az ügy, amelyben egy férfit halált okozó, ittas állapotban elkövetett közúti baleset okozásával vádol az ügyészség. A halálos balesetben egy idős házaspár vesztette életét.
Halálos baleset Vámospércsnél: Újszülött gyermekéhez sietett, végül két ember halálát okozta az ittas nyíracsádi férfi – fotókkal, videóval
Debrecenben tárgyalják a brutális emberölést
Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2025 februárjában a vádlottat emberölés bűntette és a sértett sanyargatásával, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt 15 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A Debreceni Ítélőtábla dr. Háger Tamás vezette tanácsa tárgyalja az ügyet másodfokon.
Brutális emberölés: terhes párját fojtotta meg az erdőben egy férfi
Újra kétirányúak a forgalmas debreceni utcák
Fellélegezhetnek az autósok! Újra kétirányúak lesznek a forgalmas debreceni utcák
Bárány Donát a magyar válogatottban?
A DVSC csatára kiváló szezonkezdetet produkált a Fizz Liga indulása óta. Úgy tűnik, a hasznos teljesítmény akár egy válogatott meghívóval is párosulhat Bárány Donát szempontjából.
Bréking: nagy bejelentés várható Bárány Donát jövőjével kapcsolatban?
Hajdúhadházra érkezik Gáspár Győző!
Visszatérnek Győzikéék Hajdú-Biharba – bizarr ígéretet tett, hétvégén beválthatja!
Három autó ütközött a 35-ös főúton
Baleset történt a csütörtöki forgalomban Debrecennél: három autó ütközött a józsai elkerülőnél, a 35-ös főúton – tudta meg a portálunk a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság sajtóosztályától.
