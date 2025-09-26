szeptember 26., péntek

Összefoglaló

4 órája

Halálos balesetet okozott az ittas nyíracsádi férfi, két ember életét vesztette

Az ittas férfi frontálisan karambolozott. A halálos balesetben egy idős házaspár vesztette életét.

Haon.hu

Lezárult a bizonyítási eljárás, így az utolsó tárgyalási naphoz érkezett a Debreceni Járásbíróságon szeptember 25-én, csütörtökön az az ügy, amelyben egy férfit halált okozó, ittas állapotban elkövetett közúti baleset okozásával vádol az ügyészség. A halálos balesetben egy idős házaspár vesztette életét.

Két ember vesztette életét a vámospércsi halálos balesetben
Forrás: Napló-archív

A tárgyalásról készült beszámolónkat elolvashatjátok ebben a cikkben: 

Debrecenben tárgyalják a brutális emberölést

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2025 februárjában a vádlottat emberölés bűntette és a sértett sanyargatásával, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt 15 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A Debreceni Ítélőtábla dr. Háger Tamás vezette tanácsa tárgyalja az ügyet másodfokon.

Újra kétirányúak a forgalmas debreceni utcák

Sokan várták már ezt a döntést. Több nagyszabású útfelújítás is zajlik Debrecenben. Hogy mely utcák lettek újra kétirányúak, megtudhatod ebből a cikkből:

Bárány Donát a magyar válogatottban?

A DVSC csatára kiváló szezonkezdetet produkált a Fizz Liga indulása óta. Úgy tűnik, a hasznos teljesítmény akár egy válogatott meghívóval is párosulhat Bárány Donát szempontjából.

Hajdúhadházra érkezik Gáspár Győző!

Olvasóink között lehet vannak, akik emlékeznek még a tavalyi Káposztás Napokra, ahová meghívták a szervezők Gáspár Győzőt és feleségét, Beát is – nos, ez idén sem lesz másképp, ráadásul Győzike egy videóban megígérte portálunknak, hogy lazacos káposztát fog készíteni, amennyiben eljön 2025-ben is Hajdúhadházra. Hátha beváltja az ígéretét... További ingyenes programokat itt találhattok:

Három autó ütközött a 35-ös főúton

Baleset történt a csütörtöki forgalomban Debrecennél: három autó ütközött a józsai elkerülőnél, a 35-ös főúton – tudta meg a portálunk a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság sajtóosztályától. 

