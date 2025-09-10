1 órája
Megállás nélkül csapódott a másik autónak Hajdúnánáson, egy ember meghalt a balesetben – fotókkal, videóval
Nem állt meg a kereszteződésben egy román sofőr, elkerülhetetlen volt az ütközés. Halálos baleset gondatlan okozásával vádolják a férfit.
A Debreceni Járási Ügyészség halálos baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az ellen a román férfi ellen, aki egy útkereszteződésben nem állt meg és személygépkocsival ütközött - írja a portálunknak eljuttatott közleményében szerdán a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.
A vádirat szerint a vádlott 2024. október 23-án a délelőtti órákban személygépkocsival egyedül közlekedett Hajdúnánás belterületén és egy kereszteződés felé haladt, ahol az úton számára megállási és elsőbbségadási kötelezettséget előíró, jól látható közúti közlekedési jelzőtábla volt kihelyezve, továbbá a megállás helyét felfestett útburkolati jel is jelölte.
A román férfi megszegve a fenti kötelezettségét, megállás nélkül behajtott az útkereszteződésbe és nem adott elsőbbséget a keresztező úton jobbról érkező, szabályosan haladó sértett által vezetett személygépkocsinak, így azzal összeütközött.
Ahogy arról portálunk is írt, a nagy erejű ütközés következtében mindkét gépjármű az úttest melletti vízelvezető árokba csapódott, a vétlen személygépkocsi a tetejére borulva állt meg. A sértettnek olyan súlyos sérülései keletkeztek, hogy a helyszínen életét vesztette. A vádlott KRESZ-szabályszegő magatartása okozta a balesetet és emiatt következett be a sértett halála. Az ügyben a nyomozást a Hajdúnánási Rendőrkapitányság folytatta le. A helyszínről készült megrázó felvételeket itt tudjátok megtekinteni:
Halálos baleset történt HajdúnánásonFotók: Tóth Imre
Halálos balesetet okozott, ennyit kaphat érte
A Debreceni Járási Ügyészség a román állampolgárságú vádlott ellen halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Hajdúböszörményi Járásbíróságon. A vádirat mértékes indítványként azt tartalmazza, hogy amennyiben a vádlott a járásbíróság előkészítő ülésén beismeri a vádiratban foglaltakkal egyezően a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz fűződő jogáról,
őt a járásbíróság 2 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélje és 2 év 6 hónap időtartamra tiltsa el a közúti járművek vezetésétől.
