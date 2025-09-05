szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

29°
+34
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

54 perce

Rendőrök, mentők, tűzoltók Hajdúszoboszlón, valakit el kellett szállítani a sétányról – fotókkal, videóval

Címkék#mentő#tűzoltó#Hajdúszoboszló

Nem tudtak bejutni a szobába a mentők, segítséget kellett kérniük. A hajdúszoboszlói tűzoltók azonnal a helyszínre érkeztek.

Haon.hu

Egy épülethez riasztották csütörtök este a tűzoltókat Hajdúszoboszlón, a Mátyás király sétányon. A segítségükre azért volt szükség, mert egy épület egyik szobájába nem tudtak bejutni a mentők. 

Hajdúszoboszlóra riasztották a hatóságokat
Hajdúszoboszlóra riasztották a hatóságokat
Forrás: Tóth Imre

A helyszínre a rendőrök is kiérkeztek. 

Tűzoltók segítettek a mentőknek bejutni egy hajdúszoboszlói épületbe

Fotók: Tóth Imre

 

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy a helyszínről egy 40 év körüli nőt szállítottak kórházba.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A tűzoltók szintén csütörtök este kellett kivonuljanak egy hajdúszoboszlói fogadóhoz, ahol egy lakókocsi kapott lángra. Az esetről fotókat is készítettünk, ezeket az alábbi cikkünkben tekinthetik meg:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu