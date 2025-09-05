54 perce
Rendőrök, mentők, tűzoltók Hajdúszoboszlón, valakit el kellett szállítani a sétányról – fotókkal, videóval
Nem tudtak bejutni a szobába a mentők, segítséget kellett kérniük. A hajdúszoboszlói tűzoltók azonnal a helyszínre érkeztek.
Egy épülethez riasztották csütörtök este a tűzoltókat Hajdúszoboszlón, a Mátyás király sétányon. A segítségükre azért volt szükség, mert egy épület egyik szobájába nem tudtak bejutni a mentők.
A helyszínre a rendőrök is kiérkeztek.
Tűzoltók segítettek a mentőknek bejutni egy hajdúszoboszlói épületbeFotók: Tóth Imre
Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy a helyszínről egy 40 év körüli nőt szállítottak kórházba.
A tűzoltók szintén csütörtök este kellett kivonuljanak egy hajdúszoboszlói fogadóhoz, ahol egy lakókocsi kapott lángra. Az esetről fotókat is készítettünk, ezeket az alábbi cikkünkben tekinthetik meg:
