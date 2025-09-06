2 órája
Nagy volt a baj Hajdúszoboszlón, tűzoltók és mentők lepték el a lakást – fotókkal, videóval
Nagy erővel vonultak ki a hatóságok a társasházhoz. A hajdúszoboszlói tűzoltóknak kellett segítséget nyújtania a mentésben.
A tűzoltók segítettek bejutni egy lakásba
Mentő, rendőr és tűzoltó tűnt fel szombaton 17 óra körül Hajdúszoboszlón, a Major utcában. Információink szerint a hatóságokat az egyik lakáshoz riasztották, ahová a mentők nem tudtak bejutni.
Úgy tudjuk, a tűzoltók magasból mentővel közelítették meg a lakást, ahová az ablakon keresztül sikeresen bejutottak. A lakásban egy magatehetelenül fekvő személyt találtak, akik a mentősök egy lapáthordágyon vitték le az épületből, majd kórházba is szállították.
Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre válaszolva azt közölte, hogy a helyszínről egy 70 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
A helyszínen a mentésről videó is készült, amelyet itt lehet megtekinteni:
