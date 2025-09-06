szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

24°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

2 órája

Nagy volt a baj Hajdúszoboszlón, tűzoltók és mentők lepték el a lakást – fotókkal, videóval

Címkék#rendőrség#Hajdúszoboszló#kórház#mentő#társasház#katasztrófavédelem

Nagy erővel vonultak ki a hatóságok a társasházhoz. A hajdúszoboszlói tűzoltóknak kellett segítséget nyújtania a mentésben.

Haon.hu
Nagy volt a baj Hajdúszoboszlón, tűzoltók és mentők lepték el a lakást – fotókkal, videóval

A tűzoltók segítettek bejutni egy lakásba

Forrás: Tóth Imre

Mentő, rendőr és tűzoltó tűnt fel szombaton 17 óra körül Hajdúszoboszlón, a Major utcában. Információink szerint a hatóságokat az egyik lakáshoz riasztották, ahová a mentők nem tudtak bejutni. 

A hajdúszoboszlói lakáshoz a mentőket is riasztották
A hajdúszoboszlói lakáshoz a mentőket is riasztották
Forrás: Tóth Imre

Úgy tudjuk, a tűzoltók magasból mentővel közelítették meg a lakást, ahová az ablakon keresztül sikeresen bejutottak. A lakásban egy magatehetelenül fekvő személyt találtak, akik a mentősök egy lapáthordágyon vitték le az épületből, majd kórházba is szállították.

A rendőrség biztosította a helyszínt
Forrás: Tóth Imre

Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre válaszolva azt közölte, hogy a helyszínről egy 70 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. 

A helyszínen a mentésről videó is készült, amelyet itt lehet megtekinteni:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu