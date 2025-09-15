1 órája
Borzasztó látvány fogadta a hadházi rendőrt, a hídnál akart meghalni a kétségbeesett nő
Az eset egy budapesti felüljárón történt.
Életet mentett a hajdúhadházi rendőr: Czelder Attila zászlós, a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság körözési előadója éppen nyaralásból tért haza a családjával, amikor Budapesten különös jelenetet pillantott meg. Egy vasúti felüljárón beszélgetett egy férfi és egy hajléktalannak látszó nő. A nő a korlátba kapaszkodott, a férfi a nő kézfejét fogta, és Czelder Attila számára nem volt kétséges, mi történhet – olvasható a Zsaru Magazin legújabb számában.
Hogyan mentett életet a hajdúhadházi rendőr?
Czelder Attila zászlós, a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság körözési előadója nyaralásból tért haza. Budapesten haladt keresztül, amikor egy XVIII. kerületi vasúti felüljárón azt látta, hogy egy kocsi várakozik, amelynek vészvillogóját bekapcsolták, és a forgalom is feltorlódott egy kicsit. A híd korlátjánál egy férfi állt, és egy hajléktalannak tűnő, negyven év körüli nő kézfejét fogta, miközben a nő a híd korlátjába kapaszkodott. Magában villámgyorsan összerakta a mozaikkockákat, így ő is lefékezett, megállt a várakozó kocsi előtt, ugyancsak bekapcsolata a vészvillogót, és odasietett a két emberhez.
Megkérdeztem a férfit, hogy a nő öngyilkos akart-e lenni, azt válaszolta, hogy igen. Már átmászott a korláton, és egy vonat alá akarta vetni magát, de szerencsére nem jött szerelvény
– eleveníti fel az eseményeket Czelder Attila.
A férfi hozzátette még, hogy bár a nő már a korláton ült, amikor ő lefékezett mellette, de sikerült visszakönyörögnie a korlát innenső oldalára. Mondtam, hogy biztos, ami biztos, kísérjük le a hídról, és értesítsük a mentőket, valamint a rendőröket. Közben a nő elmesélte, hogy hajléktalanként él, aznap elég sokat ivott, szóváltásba keveredett a párjával, és szerelmi bánatában akart véget vetni az életének.
A kiérkező mentők a nőt kórházba szállították, sérülése nem keletkezett.
Életét a járókelő és Czelder Attila zászlós együtt megmentette.
Ajánljuk még: