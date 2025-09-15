szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

19°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hőstett!

1 órája

Borzasztó látvány fogadta a hadházi rendőrt, a hídnál akart meghalni a kétségbeesett nő

Címkék#hajdúhadház#rendőr#hősiesség#életmentés

Az eset egy budapesti felüljárón történt.

Haon.hu

Életet mentett a hajdúhadházi rendőr: Czelder Attila zászlós, a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság körözési előadója éppen nyaralásból tért haza a családjával, amikor Budapesten különös jelenetet pillantott meg. Egy vasúti felüljárón beszélgetett egy férfi és egy hajléktalannak látszó nő. A nő a korlátba kapaszkodott, a férfi a nő kézfejét fogta, és Czelder Attila számára nem volt kétséges, mi történhet – olvasható a Zsaru Magazin legújabb számában.

Czelder Attila, hajdúhadházi rendőr épp a családjával nyaralt, mikor észrevette a különös jelenetet
Czelder Attila, hajdúhadházi rendőr épp a családjával nyaralt, mikor észrevette a különös jelenetet
Forrás: police.hu / Zsaru Magazin

Hogyan mentett életet a hajdúhadházi rendőr?

Czelder Attila zászlós, a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság körözési előadója nyaralásból tért haza. Budapesten haladt keresztül, amikor egy XVIII. kerületi vasúti felüljárón azt látta, hogy egy kocsi várakozik, amelynek vészvillogóját bekapcsolták, és a forgalom is feltorlódott egy kicsit. A híd korlátjánál egy férfi állt, és egy hajléktalannak tűnő, negyven év körüli nő kézfejét fogta, miközben a nő a híd korlátjába kapaszkodott. Magában villámgyorsan összerakta a mozaikkockákat, így ő is lefékezett, megállt a várakozó kocsi előtt, ugyancsak bekapcsolata a vészvillogót, és odasietett a két emberhez.

Megkérdeztem a férfit, hogy a nő öngyilkos akart-e lenni, azt válaszolta, hogy igen. Már átmászott a korláton, és egy vonat alá akarta vetni magát, de szerencsére nem jött szerelvény

 – eleveníti fel az eseményeket Czelder Attila. 

Czelder Attila magában villámgyorsan összerakta a mozaikkockákat, rögtön cselekedett
Forrás: police.hu / Zsaru Magazin

A férfi hozzátette még, hogy bár a nő már a korláton ült, amikor ő lefékezett mellette, de sikerült visszakönyörögnie a korlát innenső oldalára. Mondtam, hogy biztos, ami biztos, kísérjük le a hídról, és értesítsük a mentőket, valamint a rendőröket. Közben a nő elmesélte, hogy hajléktalanként él, aznap elég sokat ivott, szóváltásba keveredett a párjával, és szerelmi bánatában akart véget vetni az életének.

A kiérkező mentők a nőt kórházba szállították, sérülése nem keletkezett. 

Életét a járókelő és Czelder Attila zászlós együtt megmentette.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu