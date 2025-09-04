Sokkos állapotban találtak rá a rendőrök a hajdúhadházi férfira, aki az életét próbálta menteni

Rendőrök mentettek életet múlt pénteken Hajdúhadházon, amikor egy tűzesethez nemcsak a tűzoltókat, hanem a rendvédelmi szerveket is riasztották. Mint azt a közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, a helyszínre percek alatt kiért Repák Mihály és Posta Lajos főtörzsőrmester. A lángok oltását ekkorra már megkezdték, de félő volt, hogy a tűz átterjed a szomszéd portára is, ezért a körzeti megbízottak azonnal átmásztak a kerítésen hogy átvizsgálják azt.

Repák Mihály és Posta Lajos főtörzsőrmesterek Hajdúhadházon mentettek életet

Forrás: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

A bejegyzésben kiemelték, a rendőrök a füsttel telítődött udvaron egy szemmel láthatóan sokkos állapotban lévő férfit találtak. Mint utólag kiderült, a nagy lángok és a sűrű füst miatt bújt fedezékbe, mert nem tudott kijutni az udvarról. Az egyenruhások nem hezitáltak, azonnal felkarolták a bajbajutottat és kivitték az utcára, ahol épségben átadták az Országos Mentőszolgálat munkatársainak, majd ezután a férfi ház előtt parkoló autójába pattantak, és gyorsan arrébb álltak. A másik autójában viszont már nem találták a kulcsot, így azt a tűzoltókkal közösen biztonságos helyre tolták.

