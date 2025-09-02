Megölhette a kétéves kislányt, Hajdú-Biharban is hajtóvadászat indult ellene!

Egy majdnem 2 éves miskei kislány eltűnése ügyében indított körözési eljárást 2025. szeptember 1-jén a Kalocsai Rendőrkapitányság, a gyermeket a rendőrök, a polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is keresték. A lány holttestét a rendőrség közlése szerint az esti órákban találták meg, az eset miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást – számolt be a gyermekgyilkosságról a rendőrség. A felhívást a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség is megosztotta, ugyanis a férfi akár Debrecen környékén vagy Hajdú-Biharban is feltűnhet.

A gyermekgyilkosság elkövetője a 24 éves Jakab Dávid lehet

Kiderült, ki lehet a gyermekgyilkosság elkövetője

Mint azt a felhívásban írták, a gyanú szerint a kislányt egy miskei férfi, a 24 éves Jakab Dávid ölhette meg, ezért a főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene.

A rendőrség kéri, hogy aki Jakab Dávid jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Hajdú-Biharban ekkor indítottak hajtóvadászatot

Vármegyénkben legutóbb a rendőrök a hajdúböszörményi feleséggyilkos ellen indított hajtóvadászatot. Mint ismert, a férfi, G. János halálra késelte feleségét, majd az anyósát is megszúrta, ezt követően a tettes a 4 éves gyermekével együtt távozott a gyilkosság helyszínéről. A gyereket rövid időn belül a család egyik ismerősénél hagyta, majd elmenekült.

Az eset után a férfit nagy erőkkel kezdték keresni, Európa legkeresettebb bűnözői között is szerepelt, és 1 millió forintos nyomravezetői díjat felajánlottak annak, aki tud valamit a hollétéről. A tettes végül önkezével vetett véget az életének, holttestét hónapokkal később Ebesnél, egy bokor tövében találták meg.