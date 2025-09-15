szeptember 15., hétfő

Szörnyű!

1 órája

„9 év körüli kisgyermek életét vette el egy 40 körüli barna kabátos férfi” – futótűzként terjedt a hír Debrecenben, a rendőrség vizsgálódik!

Címkék#rendőrség#gyermekgyilkosság#kiderült#debrecenben hallottam

Rengeteg reakció és kétkedő kommentek. A rendőrség válaszolt a közösségi médiában terjengő hírre, miszerint gyermekgyilkosság történt Debrecenben.

Haon.hu

Vasárnap, vagyis szeptember 14-én késő este került ki a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportba az a meghökkentő bejegyzés, melyben egy gyermekgyilkosságra hívták fel a figyelmet a cívisvárosban. Percenken belül rengeteg reakció és szörnyülködő, illetve kétkedő komment is érkezett a posztra: mindenki azt próbálta kideríteni, valóban történt-e tragédia. Portálunk a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál érdeklődött az esettel kapcsolatban.

A rendőrség válaszából kiderült, valóban volt-e gyermekgyilkosság Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A rendőrség válasza a gyermekgyilkossággal kapcsolatban

Fél órája egy 9 év körüli kisgyermek életét vette el egy 40 körüli barna kabátos férfi. Vigyázzatok magatokra nagyon! Körözés van ellene! Debrecen buszvégen hallottam

– volt olvasható a bejegyzésben. A posztot rövid idő alatt rengetegen látták, többen meg is osztották, illetve sokan kommentekben fejezték ki döbbenetüket. A hozzászólások között volt, aki borzasztónak nevezte a hírt, más pedig azon háborgott, hogy miként történhetett ilyen a városban. Ugyanakkor több kétkedő hang is megjelent: volt, aki már rögtön gyanút fogott, hiszen sem a hír stílusa, sem a forrása nem tűnt hitelesnek.

A vármegyei rendőrség hétfőn eloszlatta a rémhíreket, megkeresésünkre ugyanis megerősítették: nem érkezett hozzájuk gyermekgyilkossággal kapcsolatos bejelentés, a bejegyzés tartalmát pedig vizsgálják.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nem csak a bejegyzés volt hamis

Valószínűsíthető, hogy nemcsak a bejegyzés tartalma volt hamis, hanem a profil is, amelyről posztolták az esetet. A felhasználó képeit találták először gyanúsnak a kommentelők, akik közül sokan már rövid időn belül felismerték, hogy átverésről lehet szó. Ezt csak igazolja az is, hogy szeptember 15., hétfőre a bejegyzés is törölve lett a csoportból.

Az eset sajnos jól mutatja, hogy mennyire könnyen terjedhetnek a közösségi médiában az álhírek, hiszen egyetlen poszt is képes pillanatokon belül riadalmat kelteni a közösségben. Habár most szemfüles volt a lakosság, fontos, hogy hasonló hírek esetén mindig megbízható és hivatalos forrásból tájékozódjunk, és semmiképp se osszunk tovább ellenőrizetlen információkat. 

