Garázdaság

39 perce

Két nőt is célkeresztbe vett az az a részeg férfi, aki Debrecenben több járókelőbe is belekötött

Címkék#rendőrség#garázdaság#ittas

Azonnal a helyszínre siettek a debreceni rendőrök. Garázdaság miatt indul eljárás vele szemben.

Haon.hu

Múlt hét kedden érkezett jelzés arról, hogy egy férfi ittasan kiabál, és több emberrel is kötekszik Debrecenben, az István úton –számolt be róla közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írják, kutyás kollégáik azonnal a megadott címre siettek, és meghallgatták a bejelentőket. Mint kiderült, a két nő épp hazafelé tartott, amikor egy számukra ismeretlen utánuk sétált, és szidalmazni kezdte őket.

Garázdaság miatt indul eljárás vele szemben
Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Az egyenruhások a bejelentésben szereplő férfit elszámoltatták, majd előállították. Garázdaság miatt indul eljárás vele szemben.

