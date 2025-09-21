szeptember 21., vasárnap

Összefoglaló

34 perce

Hatalmas bírságot osztott ki a fogyasztóvédelem, nagy szabálytalanságokra is fény derült

Címkék#fogyasztóvédelem#recept#ellenőrzés#fesztivál#burger

Hatalmas mennyiségű ételt kellett kivonni a forgalomból. A fogyasztóvédelem nem kegyelmezett a szabályszegőknek.

Haon.hu

Országos ellenőrzés-sorozatot indított nyár elején a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), melyben strandbüféket, fesztiválokra kitelepült árusokat és fagylaltozókat vizsgáltak – olvasható az NKFH közleményében. 

Fagyizókban is ellenőrzést tartott a fogyasztóvédelem
Fagyizókban is ellenőrzést tartott a fogyasztóvédelem
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írják, összesen 33 vendéglátóhely működését kellett korlátozni, és közel 1200 kilogramm élelmiszert vontak ki azonnal a forgalomból. A hatóságok 217 eljárást indítottak, a kiszabott bírságok összege meghaladta a 37 millió forintot. Vármegyénkben is volt ellenőrzés, összesen 75 helyen.

A legjobb magyar burger receptje után kémkedtünk a Nagyerdőn

Sisteregtek a húsok a rostlapon, füstjeleket eregettet a legtöbb csapat asztalán alap felszereltségként díszelgő faszenes kamado grillező a Békás-tó partján szeptember 20-án, szombaton. A húsimádók legnagyobb örömére elstartolt az ötödik debreceni Szaft ’N Burger.

Ismét megrendezték a Szaft n' Burgert Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

A Főnix Rendezvényszervező, a Hortobágy Angus és a Grillakadémia közös szervezésében megvalósuló rendezvény nem csupán egy közösségi grillparti, hanem komoly tétje is van: ekkor dől el, hogy a versenyzők közül ki veheti magához egy évre az ország burgere címet.

Ekkora fesztivált még aligha látott Hajdúszoboszló, hatalmas bulit csaptak a 90-es évek legnagyobb együttesei

Péntek délután elrajtolt a III. Bor- és Gasztrofesztivál Hajdúszoboszlón, a Szent István Parkban. A háromnapos rendezvény sok érdekes programmal, és koncertek egész sorával várja a kikapcsolódni vágyókat.

A III. Bor- és Gasztrofesztivál első estéje

Fotók: Tóth Imre

Vége a száguldozásnak, fekvőrendőröket telepítenek erre a kritikus debreceni útszakaszra

Fekvőrendőrök vigyáznak majd a kritikus debreceni útszakasz biztonságára – jelentette be a közösségi oldalán a városrész önkormányzati képviselője szombat délután. Az elmúlt időben ugyan nem alkalmazták ezt a megoldást, most azonban kivételesen emellett döntöttek. Ahogy arról portálunk is beszámolt, 2025. szeptember 17-én a Derék utca 2. és a Kishegyesi út 70. szám közötti kanyarulatban közlekedési baleset történt, amely során több ott parkoló autó is súlyosan megrongálódott. 

Mi történt? Motoros rendőr, szirénázó tűzoltó- és mentőautó sietve fordult be az egyik debreceni utcába

Egyáltalán nem voltunk biztosak abban, hogy nem történt nagy baj, amikor egy motoros rendőr, egy szirénázó tűzoltó- és egy mentőautó sietve befordult a Koroknai Autósiskola Harsona utcai telephelyére szombat délelőtt. 

Biztonság hete Koroknai módra Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

Elvégre a biztonságtechnikai napra érkeztünk a helyszínre, és félő volt, hogy a bemutató közben megsérült valaki, hiszen tapasztalt motorosokkal is megtörténhet.


 

