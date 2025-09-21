Hatalmas bírságot osztott ki a fogyasztóvédelem, nagy szabálytalanságokra is fény derült

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Vége a száguldozásnak, fekvőrendőröket telepítenek erre a kritikus debreceni útszakaszra

Fekvőrendőrök vigyáznak majd a kritikus debreceni útszakasz biztonságára – jelentette be a közösségi oldalán a városrész önkormányzati képviselője szombat délután. Az elmúlt időben ugyan nem alkalmazták ezt a megoldást, most azonban kivételesen emellett döntöttek. Ahogy arról portálunk is beszámolt, 2025. szeptember 17-én a Derék utca 2. és a Kishegyesi út 70. szám közötti kanyarulatban közlekedési baleset történt, amely során több ott parkoló autó is súlyosan megrongálódott.