Tárgyalás

2 órája

Halálos fenyegetéseket kapott az intézkedő rendőr, gépkarabéllyal akarták lelőni őt!

A rendőrt le is köpte a férfi. Több évre is rács mögé kerülhet a fenyegetések miatt a vádlott.

Haon.hu

Hivatalos személy elleni erőszak és fenyegetés ügyében tárgyal másodfokon a Debreceni Ítélőtábla dr. Háger Tamás vezette tanácsa október 1-jén - közölte a portálunkkal az ítélőtábla. Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék a vádlottat emberölés előkészületének bűntette és hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 3 év börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett. 

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlottat 2024 januárjában közúti ellenőrzés alá vonták a rendőrök egy borsodi településen, amikor kiderült, hogy a férfi alkoholos befolyásoltság alatt áll. A hivatalos személyek közölték vele, hogy előállítják a rendőrkapitányságra. 

Ekkor a terhelt megveréssel fenyegette egyikőjüket.

A megbilincselt vádlott a szállítása során további fenyegetéseket – bántalmazásokat, megölést, megöletést – helyezett kilátásba, sőt egy alkalommal le is köpte a szolgálati járművet vezető rendőrt. A vádlott több nappal később sem tett le szándékáról, ismerőseinek telefonon beszámolt arról, hogy a vele szemben korábban intézkedő rendőrök bántalmazását, megölését tervezi. Kifejtette, hogy tudja, hol adnak gépkarabélyt teli tárral és ahhoz hogyan lehet hozzájutni. Arról is beszélt, hogy megfordult a fejében, hogy lelövi a hivatalos személyt, és cselekménye után magával is végezni fog. Az október 1-jei tárgyaláson a tanúk meghallgatása lesz.

