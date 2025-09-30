Borzasztó! Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál - fotókkal

Felborult egy csónak Püspökladány közelében, a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán kedden délután 3 óra magasságában– tudta meg a Haon. Információink szerint a csónakban négyen tartózkodtak, hárman ki tudtak jutni a partra, azonban egy ember eltűnt a vízben. Az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére a felborult csónakhoz mentőhelikopter, kutatóegységek, rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai is kiérkeztek. A részletekről a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott tájékoztatást portálunknak.

Felborult csónak Püspökladánynál, késő estig keresték a Hortobágy-Berettyóban eltűnt férfit

Forrás: Tóth Imre

Egy felborult csónakhoz riasztották az egységeket

Papp-Kunkli Nóra szóvivő megerősítette értesüléseinket, miszerint Püspökladány közelébe riasztották a tűzoltókat, mert egy csónak a vízbe borult a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán. Négyen ültek a csónakban, hárman ki tudtak a partra úszni, egy ember azonban a vízben maradt – tudatta.

A püspökladányi és a szeghalmi hivatásos tűzoltók csónakkal keresték a bajbajutottat, valamint a helyszínre vonultak a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület önkéntesei is. A műszaki mentést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A keresést éjszakára felfüggesztette az egység.

– közölte.

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályától megtudtuk, a helyszínről egy 20 év körüli férfit további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak földi úton kórházba.

Úgy tudjuk, egy fiatal férfi tűnt el a vízben.

