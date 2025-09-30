szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

2 órája

Borzasztó! Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál - fotókkal

Címkék#rendőrség#Hortobágy-Berettyó Főcsatorna#katasztrófavédelem#csónak#Püspökladány

Több egységet is riasztottak a helyszínre, a keresés délután kezdődött. A felborult csónak egyik utasa nem jutott ki a partra.

Haon.hu

Felborult egy csónak Püspökladány közelében, a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán kedden délután 3 óra magasságában– tudta meg a Haon. Információink szerint a csónakban négyen tartózkodtak, hárman ki tudtak jutni a partra, azonban egy ember eltűnt a vízben. Az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére a felborult csónakhoz mentőhelikopter, kutatóegységek, rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai is kiérkeztek. A részletekről a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott tájékoztatást portálunknak.

Felborult csónak Püspökladánynál, késő estig keresték a Hortobágy-Berettyóban eltűnt férfit
Felborult csónak Püspökladánynál, késő estig keresték a Hortobágy-Berettyóban eltűnt férfit
Forrás: Tóth Imre

Egy felborult csónakhoz riasztották az egységeket

Papp-Kunkli Nóra szóvivő megerősítette értesüléseinket, miszerint Püspökladány közelébe riasztották a tűzoltókat, mert egy csónak a vízbe borult a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán. Négyen ültek a csónakban, hárman ki tudtak a partra úszni, egy ember azonban a vízben maradt – tudatta. 

A püspökladányi és a szeghalmi hivatásos tűzoltók csónakkal keresték a bajbajutottat, valamint a helyszínre vonultak a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület önkéntesei is. A műszaki mentést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A keresést éjszakára felfüggesztette az egység.

– közölte. 

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályától megtudtuk, a helyszínről egy 20 év körüli férfit további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak földi úton kórházba.

 Úgy tudjuk, egy fiatal férfi tűnt el a vízben. 

A keresésről a galériánkat itt láthatod:

Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál

Fotók: Tóth Imre

Kerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot az esettel kapcsolatban, amint kapunk választ, közöljük azt. 

Legutóbb a Sebes-Körösnél volt vízi baleset a vármegyében, akkor egy autót emeltek ki a folyóból az egységek. 

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu