Borzasztó! Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál - fotókkal
Több egységet is riasztottak a helyszínre, a keresés délután kezdődött. A felborult csónak egyik utasa nem jutott ki a partra.
Felborult egy csónak Püspökladány közelében, a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán kedden délután 3 óra magasságában– tudta meg a Haon. Információink szerint a csónakban négyen tartózkodtak, hárman ki tudtak jutni a partra, azonban egy ember eltűnt a vízben. Az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére a felborult csónakhoz mentőhelikopter, kutatóegységek, rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai is kiérkeztek. A részletekről a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott tájékoztatást portálunknak.
Egy felborult csónakhoz riasztották az egységeket
Papp-Kunkli Nóra szóvivő megerősítette értesüléseinket, miszerint Püspökladány közelébe riasztották a tűzoltókat, mert egy csónak a vízbe borult a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán. Négyen ültek a csónakban, hárman ki tudtak a partra úszni, egy ember azonban a vízben maradt – tudatta.
A püspökladányi és a szeghalmi hivatásos tűzoltók csónakkal keresték a bajbajutottat, valamint a helyszínre vonultak a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület önkéntesei is. A műszaki mentést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A keresést éjszakára felfüggesztette az egység.
Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályától megtudtuk, a helyszínről egy 20 év körüli férfit további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak földi úton kórházba.
Úgy tudjuk, egy fiatal férfi tűnt el a vízben.
Kerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot az esettel kapcsolatban, amint kapunk választ, közöljük azt.
Legutóbb a Sebes-Körösnél volt vízi baleset a vármegyében, akkor egy autót emeltek ki a folyóból az egységek.
Borzasztó! Elmerült a Sebes-Körösben egy autó Hajdú-Biharban, a vezetőjét kórházba szállították! – fotókkal, videóval
