Tárgyalás

57 perce

Gépkarabéllyal akarta lelőni az intézkedő rendőrt a férfi, Debrecenben dől el a sorsa

Több évet kaphat a férfi. A Debreceni Ítélőtáblán szeptember 11-én, 9 órától tárgyalják az ügyet, amelyben a vádlottat emberölés előkészületének bűntette és hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt első fokon már elítéltek.

Haon.hu

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlottat 2024 januárjában közúti ellenőrzés alá vonták a rendőrök egy borsodi településen, amikor kiderült, hogy a férfi alkoholos befolyásoltság alatt áll. A hivatalos személyek közölték vele, hogy előállítják a rendőrkapitányságra – olvasható a Debreceni Ítélőtábla közleményében. 

Mint írták, ekkor a terhelt veréssel fenyegette egyikőjüket. A megbilincselt vádlott a szállítása során további bántalmazásokat, megölést, megöletést helyezett kilátásba, sőt egy alkalommal le is köpte a szolgálati járművet vezető rendőrt. A vádlott több nappal később sem tett le szándékáról, ismerőseinek telefonon beszámolt arról, hogy a vele szemben korábban intézkedő rendőrök bántalmazását, megölését tervezi. Kifejtette, tudja, hol adnak gépkarabélyt teli tárral és ahhoz hogyan lehet hozzájutni. Arról is beszélt, hogy megfordult a fejében, hogy lelövi a hivatalos személyt, ami után magával is végezni fog.

Az ügyben korábban első fokon eljárt Miskolci Törvényszék a vádlottat emberölés előkészületének bűntette és hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett. A férfi büntetéséről végül Debrecenben döntenek nyilvános ülés keretein belül. 

