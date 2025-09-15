szeptember 15., hétfő

Horror!

1 órája

Emberrablás a debreceni bevásárlóközpontnál, úgy tartották fogva az áldozatot, ahogy a kutyákat sem szokás!

Címkék#debrecen#ítélet#ügyészség#bíróság

Embertelen módszerekkel próbáltak behajtani egy tartozást. A felkavaró ügy részleteiről a rendőrség és az ügyészség is beszámolt.

Haon.hu

Az korábbi ítélet helybenhagyását indítványozták azzal a két magyar-ukrán, illetve egy magyar állampolgárságú vádlottal szemben, akik 2023 nyarán egy héten keresztül jogtalanul fogva tartottak és bántalmaztak egy férfit – derült ki a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség hétfői közleményéből. A felkavaró ügyről tavaly nyáron számoltunk be, már ekkor tudni lehetett: láncra verve tartották és napokig kínozták is a férfit. 

Egy debreceni bevásárlóközpontban kapták el, majd embertelen körülmények között tartották fogva adósukat Hajdúszoboszlón
Forrás: police.hu

Tartozás miatt szabadult el a pokol

A főügyészség a közleményében felidézte, a sértett 50 ezer euróval tartozott a két magyar-ukrán vádlottnak, akik emiatt 2023. július 21. napján egy debreceni bevásárlóközpont parkolójába csalták a sértettet, majd gépkocsival – erőszakkal, arcának eltakarásával – egy vidéki település családi házához vitték. 

A garázsban a sértettet lánccal kikötözve, embertelen módon tartották. 

Innen később két alkalommal is elvitték, hogy az ismerősöktől kért pénzt átvegye, amit azonnal euróra váltottak. Néhány nappal később a férfit egy barátjához vitték, akitől szintén kölcsönkért és egyúttal jelezte, hogy bajban van.

Embertelen körülmények között tartották fogva adósukat Hajdúszoboszlón
Forrás: police.hu

Másnap a pénz átvétele céljából találkoztak egy benzinkúton, ahol a sértettet egy ismerőse autóval menekítette ki és vitte a rendőrkapitányságra. 

A férfit a fogvatartás ideje alatt rendszeresen bántalmazták és életveszélyesen megfenyegették, miközben a tartozás visszafizetését követelték tőle. 

A bíróság a két ukrán-magyar állampolgárt bűnösnek mondta ki társtettesként, különösen súlyos hátrányt okozva elkövetett emberrablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt és őket 9, illetve 10 év fegyházra ítélte. 

A magyar állampolgárságú vádlottat mint bűnsegédet marasztalta el emberrablás bűntette miatt, és vele szemben 6 év 6 hónap fegyházbüntetést szabott ki. Az ítélet ellen az ügyészség a feltételes szabadságra bocsáthatóság miatt, míg a védelem felmentés és enyhítés érdekében élt fellebbezéssel. A Debreceni Fellebbviteli főügyészség az ítéletnek a feltételes szabadságra bocsátás korrigálásával történő helybenhagyását indítványozta. Álláspontja szerint a vádlottakkal szemben kiszabott büntetés igazodik a bűncselekmények tárgyi súlyához, a bűnösség fokához, a vádlottak társadalomra veszélyességéhez, valamint az enyhítő és súlyosító körülményekhez. 

Az irányadó büntetési tételkeret középmértéke alatt kiszabott büntetés további enyhítésének nincs helye. Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt – olvasható a közleményben.

