Intenzívre került egy hajdúszoboszlói kisbaba, miután apja rajta vezette le a feszültséget
A gyermek anyja tanúja volt a bántalmazásoknak, de nem értesítette a hatóságot. Emberölési kísérlet miatt kell felelnie a férfinak, 12 évet kaphat.
Először találkozhatott a bűncselekmény felderítése óta a Debreceni Törvényszéken az a két szülő, akiket gyermekük bántalmazása miatt emberölési kísérlettel és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak. A 27 éves nő elkeseredetten ült a tárgyalóterem előtti folyosón a szeptember 15-ei, hétfő délelőtti előkészítő ülés kezdetére várva, míg a 45 éves férfit rendőrök vezették elő a büntetés-végrehajtási intézetből. Habár a vádlottak padján egymáshoz közel foglaltak helyet, az ülés alatt egyetlen alkalommal sem néztek egymásra. Az ügyész erkölcsi okból és a különleges bánásmódot igénylő személy védelme érdekében indítványozta a nyilvánosság kizárását a tárgyalásról, azonban a bíróság az előkészítő ülés vonatkozásában ezt elutasította, azzal az indoklással, hogy a sértett kiskorú érdekei nem sérülnek a sajtó jelenléte miatt.
Ezt követően a vádirat ismertetése következett, melyből kiderült, az ügy másodrendű vádlottja, egy fiatal nő házastársi kapcsolatban élt, azonban férjével való kapcsolata megromlott, ezért elköltözött tőle. Szinte azonnal szerelmi kapcsolatba került egy pécsi férfival (az elsőrendű vádlottal), akitől rövidesen teherbe esett, így Hajdúszoboszlóra költöztek, majd 2024 októberében megszületett közös gyermekük. Az édesapja rendszeresen dolgozott, azonban délutánonként részt vett a gyermek gondozásával kapcsolatos teendőkben, és éjszakánként is felkelt megetetni őt.
Nem bírta a gyereksírást az apa
Mint elhangzott, a csecsemő a tápszeres táplálás következtében hasfájós volt, és sokat sírt éjszaka, emiatt apja a kialvatlanság miatt a mindennapokban fokozatosan egyre feszültebbé vált. A baba hathetes korában megesett, hogy fürdetéskor az apa fáradtsága miatt kicsúszott a kezéből a gyermek, ezért reflexszerűen erősebben megragadta. Emiatt a csecsemő sírni kezdett, ezért a férfi – miután felöltöztette – egy arasznyi magasságból a gyermekágy matracára dobta. Ezt látva az édesanya számonkérte őt, élettársa azonban azt válaszolta: azért viselkedett így, mert idegileg teljesen ki van készülve. Az ügyész hozzátette, az erős szorítás következtében a gyermek bordatörést szenvedett, mely nyolc napon túl gyógyuló sérülésnek számít.
Két nappal később az apa felkelt a gyermek sírására éjszaka, és – mivel élettársa tovább aludt – megetette a kicsit. A csecsemő azonban tovább sírt, ezért idegességében ismét a matracra dobta őt a férfi. Néhány nap múlva az asszony arra lépett be a házba, hogy élettársa azt kiabálja az ordítva síró csecsemőnek:
Fejezd már be!
Miután a gyermek tovább sírt, a férfi három alkalommal erősen megrázta őt, majd olyan erővel tette le a konyhában lévő fagyasztóláda tetejére, hogy a kiskorú feje hangosan koppant.
Újabb két nappal később szintén feszülten érkezett haza a munkából az apa, majd az esti órákban a fagyasztón lévő műanyag kádban elkezdte fürdetni a kisfiút. A gyermek ekkor is sírt, ezért apja kiabálni kezdett vele, majd tenyérrel két-három alkalommal, közepes erővel, tenyérrel fejtetőn ütötte, majd teljes erőből megrázta a csecsemőt. Ezután úgy helyezte le a fagyasztóláda tetejére, hogy a gyermek feje ismét koppant egyet. Mivel ezt az édesanya is látta, szóváltás alakult ki köztük, majd arra kérte a férfit, hogy többet ilyet ne csináljon.
Az ütés következtében a gyermek közben elájult, ezért apja kompressziós nyomással elkezdte újraéleszteni, valamint vizes ruhát tettek a csecsemő fejére, aki végül magához tért. A babát hajnalban már nem is evett, ezért másnap elvitték orvoshoz, akinek csak annyit mondta, hogy étvágytalan a gyermekük, és görcsrohama volt. A kicsit a Debreceni Egyetem Klinikai Központjára szállították, ahol intenzív osztályára került életveszélyes állapota miatt.
Emberölési kísérlet miatt emeltek vádat
Az ügyész megjegyezte, az anya többször is tanúja volt annak, hogy élettársa bántalmazta a kicsit és kiabált vele, mégsem tett semmit, nem jelezte a hatóságok irányában, abban bízva, hogy a bántalmazás nem fog kiderülni. Emellett több alkalommal úgy etette a pár hetes gyermeket, hogy őt ülve támasztotta neki a gyermekágynak, de az is előfordult, hogy a csecsemőt hanyatt fektetve etette. Hozzátette, mindkét szülő súlyosan megszegte a feladatukból eredő kötelezettséget, ezért a gyermek testi és értelmi fejlődését veszélyeztették. A bűncselekményeket bizonyítják többek közt a férfi és a nő részbeni beismerő vallomásai, a sérülésekkel kapcsolatos igazságügyi orvosszakértői vélemény, a csecsemőre egészségére vonatkozó orvosi dokumentumok, fényképfelvételek, a férfi elmeállapotát vizsgáló szakértői vélemény.
Az ügyészség ezért a férfit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével, valamint kiskorú veszélyeztetésével vádolta, ezért beismerés esetén 12 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta ellene, amelyből nem bocsátható feltételesen szabadlábra. A nőt pedig kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolta, ezért a bíróságtól 2 év börtönbüntetés kiszabását kérvényezte, melyet 3 év próbaidőre kért felfüggeszteni. Mindkettőjük esetében indítványozta, hogy végleges hatállyal tiltsák el olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amely 18 év alatti személy nevelésével, felügyeletével, gondozásával jár.
A hétfői ülésen a bíró kérdésére a férfi közölte, részben elismeri a vádiratban foglaltakat, de a cselekmény jogi minősítésével nem ért egyet, és nem fogadja el az emberölési kísérlet vádját. Ügyvédje hozzáfűzte, a tárgyalás során indítványozza a tanúk és az elmeorvos-szakértő személyes meghallgatását, valamint védence apját és volt élettársa idézését is kérte. Az édesanya azt nyilatkozta, részben bűnösnek találja magát kiskorú veszélyeztetésében, azonban nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, mivel szerinte nem minden úgy történt, ahogy a vádiratban rögzítve van. Az ügy beismerés hiányában tárgyalási szakaszba fordult át, azonban a sajtó képviselői ezen már nem vehettek részt.
