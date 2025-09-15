Intenzívre került egy hajdúszoboszlói kisbaba, miután apja rajta vezette le a feszültséget

Először találkozhatott a bűncselekmény felderítése óta a Debreceni Törvényszéken az a két szülő, akiket gyermekük bántalmazása miatt emberölési kísérlettel és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak. A 27 éves nő elkeseredetten ült a tárgyalóterem előtti folyosón a szeptember 15-ei, hétfő délelőtti előkészítő ülés kezdetére várva, míg a 45 éves férfit rendőrök vezették elő a büntetés-végrehajtási intézetből. Habár a vádlottak padján egymáshoz közel foglaltak helyet, az ülés alatt egyetlen alkalommal sem néztek egymásra. Az ügyész erkölcsi okból és a különleges bánásmódot igénylő személy védelme érdekében indítványozta a nyilvánosság kizárását a tárgyalásról, azonban a bíróság az előkészítő ülés vonatkozásában ezt elutasította, azzal az indoklással, hogy a sértett kiskorú érdekei nem sérülnek a sajtó jelenléte miatt.

Emberölési kísérlet bűntettével vádolja az ügyészség a 45 éves férfit

Fotó: Vida Márton Péter

Ezt követően a vádirat ismertetése következett, melyből kiderült, az ügy másodrendű vádlottja, egy fiatal nő házastársi kapcsolatban élt, azonban férjével való kapcsolata megromlott, ezért elköltözött tőle. Szinte azonnal szerelmi kapcsolatba került egy pécsi férfival (az elsőrendű vádlottal), akitől rövidesen teherbe esett, így Hajdúszoboszlóra költöztek, majd 2024 októberében megszületett közös gyermekük. Az édesapja rendszeresen dolgozott, azonban délutánonként részt vett a gyermek gondozásával kapcsolatos teendőkben, és éjszakánként is felkelt megetetni őt.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nem bírta a gyereksírást az apa

Mint elhangzott, a csecsemő a tápszeres táplálás következtében hasfájós volt, és sokat sírt éjszaka, emiatt apja a kialvatlanság miatt a mindennapokban fokozatosan egyre feszültebbé vált. A baba hathetes korában megesett, hogy fürdetéskor az apa fáradtsága miatt kicsúszott a kezéből a gyermek, ezért reflexszerűen erősebben megragadta. Emiatt a csecsemő sírni kezdett, ezért a férfi – miután felöltöztette – egy arasznyi magasságból a gyermekágy matracára dobta. Ezt látva az édesanya számonkérte őt, élettársa azonban azt válaszolta: azért viselkedett így, mert idegileg teljesen ki van készülve. Az ügyész hozzátette, az erős szorítás következtében a gyermek bordatörést szenvedett, mely nyolc napon túl gyógyuló sérülésnek számít.

Két nappal később az apa felkelt a gyermek sírására éjszaka, és – mivel élettársa tovább aludt – megetette a kicsit. A csecsemő azonban tovább sírt, ezért idegességében ismét a matracra dobta őt a férfi. Néhány nap múlva az asszony arra lépett be a házba, hogy élettársa azt kiabálja az ordítva síró csecsemőnek:

Fejezd már be!

Miután a gyermek tovább sírt, a férfi három alkalommal erősen megrázta őt, majd olyan erővel tette le a konyhában lévő fagyasztóláda tetejére, hogy a kiskorú feje hangosan koppant.