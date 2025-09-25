Brutális emberölés: terhes párját fojtotta meg az erdőben egy férfi

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2025 februárjában a vádlottat emberölés bűntette és a sértett sanyargatásával, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt 15 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője elsősorban a személyi szabadság megsértésének bűntettében felmentésért, másodsorban a kiszabott büntetés enyhítéséért fellebbezett. A Debreceni Ítélőtábla dr. Háger Tamás vezette tanácsa 2025.09.30-án 9:00 órától tárgyalja az ügyet másodfokon – közölte portálunkkal a sajtóközleményében az ítélőtábla sajtótitkára.

Emberölés miatt kell felelnie annak a férfinak, aki megölte terhes párját Nyírkáta környékén

Forrás: illusztráció/MW-archív

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott és a sértett 2021 óta voltak élettársak. A vádlott féltékenysége miatt gyakran veszekedtek, a vádlott többször bántalmazta a nőt, aki azonban emiatt soha nem tett feljelentést. Egy 2023 májusi vitát követően a sértett elment otthonról, felkereste egy ismerősét, aki ekkor be is befogadta őt a nyírkátai lakásába.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Emberölés Nyírkátán: a férfi a hajánál fogva vonszolta élettársát

A vádlott tudomást szerzett a párja tartózkodási helyéről, és 2023 májusában éjjel az utcáról figyelte a lakást, amikor észlelte, hogy a sértett az ismerősével együtt kijön és a ház mellett beszélget. A férfi ekkor odament hozzájuk, megragadta a hajánál fogva a nőt, akarata ellenére az utcára húzta úgy, hogy közben a másik kezében egy kést tartott. Innen erőszakkal egy fás, erdős területre vonszolta, ahol többször megütötte, megvágta, majd a saját nadrágját rögzítő zsinórt kivette, azt a sértett nyaka köré tekerte és olyan erővel szorítva tartotta, hogy a nő a helyszínen meghalt.

A sértett ekkor húsz hetes terhes volt, melyről a vádlott is tudott.

Tettét követően a férfi elhagyta a helyszínt és a rokonainál bujkált. Távmeghallgatás. A Nyíregyházi Törvényszék februári meghallgatását részletesen elolvashatjátok társportálunkon, a Szonon.

Ajánljuk még: