Gyilkosság

1 órája

Húszhetes terhes nőt végzett ki a fák között, nem könyörültek meg a bestiális gyilkoson Debrecenben

Az áldozat 20 hetes terhes volt. Emberölés miatt hosszú időre börtönbe kerülhet a gyilkossággal vádolt szabolcsi férfi.

Haon.hu
Húszhetes terhes nőt végzett ki a fák között, nem könyörültek meg a bestiális gyilkoson Debrecenben

Emberölés miatt hosszú időre börtönbe kerülhet a gyilkossággal vádolt szabolcsi férfi

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A Debreceni Ítélőtábla dr. Háger Tamás vezette tanácsa helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, amely jogerőre emelkedett – számolt be róla kedden, a Debreceni Ítélőtábla. Mint írják, az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2025 februárjában a vádlottat emberölés bűntette és a sértett sanyargatásával, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt 15 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője elsősorban a személyi szabadság megsértésének bűntettében felmentésért, másodsorban a kiszabott büntetés enyhítéséért fellebbezett.

Emberölés miatt hosszú időre börtönbe kerülhet a gyilkossággal vádolt szabolcsi férfi
Emberölés miatt hosszú időre börtönbe kerülhet a gyilkossággal vádolt szabolcsi férfi
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Emberölés: az áldozat 20 hetes terhes volt

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott és a sértett 2021 óta voltak élettársak. A vádlott féltékenysége miatt gyakran veszekedtek, a vádlott többször bántalmazta a nőt, aki azonban emiatt soha nem tett feljelentést. Egy 2023 májusi vitát követően a sértett elment otthonról, felkereste egy ismerősét, aki ekkor be is befogadta őt a nyírkátai lakásába. A vádlott tudomást szerzett a párja tartózkodási helyéről, és 2023 májusában éjjel az utcáról figyelte a lakást, amikor is észlelte, hogy a sértett az ismerősével együtt kijön és a ház mellett beszélget. 

A férfi ekkor odament hozzájuk, megragadta a hajánál fogva a sértettet, akarata ellenére az utcára húzta úgy, hogy közben a másik kezében egy kést tartott. Innen erőszakkal egy fás, erdős területre vonszolta, ahol többször megütötte, megvágta, majd a saját nadrágját rögzítő zsinórt kivette, azt a sértett nyaka köré tekerte és olyan erővel szorítva tartotta, hogy a nő a helyszínen meghalt.

 A sértett ekkor húsz hetes terhes volt, melyről a vádlott is tudott. Tettét követően a férfi elhagyta a helyszínt és a rokonainál bujkált.

