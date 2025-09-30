Brutális ügy Debrecenben: kisgyermekük mellett, álmában fojtotta meg a feleségét, miután leállt a gyógyszerekkel

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet súlyosítását indítványozta azzal a férfival szemben, aki álmában fojtotta meg feleségét – számolt be róla a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség. Mint írják, az ítélet szerint a vádlott és a sértett házastársak voltak, egy gyermekük született. Kapcsolatuk eleinte kiegyensúlyozott és harmonikus volt, azonban a gyermekük születése előtti időben a vádlottnál pszichés problémák jelentkeztek, emiatt házasságuk megromlott, gyakran veszekedtek. A vádlott többször kért és kapott orvosi segítséget, azonban a számára előírt gyógyszereket egy idő után nem szedte be, ami folyamatos feszültséget, konfliktust okozott közöttük. 2022. november 15-én, egy vitát követően a sértett a hálószobába ment, majd elaludt. Férje később utána ment és megfojtotta az ágyban alvó feleségét, miközben a másfél éves gyermekük a lakás másik szobájában aludt. A vádlott másnap édesapja kíséretében önként jelentkezett a rendőrségen, ahol beismerte az emberölést.

Emberölés miatt kell felelnie a Csongrád-Csanád vármegyében élő férfinak

Debrecenben tárgyalják az emberölés ügyét

A vádlottat a Szegedi Törvényszék védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 14 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy szabadságvesztés büntetéséből feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője eltérő minősítésért, egyúttal enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítására irányuló fellebbezést fenntartotta.

A vádlottal szemben kiszabott büntetés az irányadó középmértéket sem éri el, erre tekintettel a fellebbviteli főügyészség indítványozta, hogy az ítélőtábla a vádlottal szemben súlyosabb büntetést szabjon ki.

Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.

