Eltűnt

45 perce

Napok óta nem látták a püspökladányi fiút!

Címkék#rendőrség#eltűnt személy#Püspökladány

A fiút szeptember 17-e óta nem látták. Eltűnt egy püspökladányi diák.

Haon.hu

Az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban tűnt fel egy felhívás, mely szerint eltűnt Tomka Ruben püspökladányi lakos. A rendőrség információi szerint a 18 éves fiú szeptember 17-én tűnt el. A körözést a Püspökladányi Rendőrkapitányság rendelte el. 

Eltűnt Tomka Ruben, a püspökladányi rendőrök keresik
Eltűnt Tomka Ruben, a püspökladányi rendőrök keresik
Forrás: Police.hu

Akinek bármi információja van a fiú hollétéről, az a 36(54)517-000 telefonszámon tud a rendőrségnek szólni. 

