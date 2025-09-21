Napok óta nem látták a püspökladányi fiút!

Az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban tűnt fel egy felhívás, mely szerint eltűnt Tomka Ruben püspökladányi lakos. A rendőrség információi szerint a 18 éves fiú szeptember 17-én tűnt el. A körözést a Püspökladányi Rendőrkapitányság rendelte el.

Eltűnt Tomka Ruben, a püspökladányi rendőrök keresik

Forrás: Police.hu

Akinek bármi információja van a fiú hollétéről, az a 36(54)517-000 telefonszámon tud a rendőrségnek szólni.

