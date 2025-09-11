A debreceni rendőrség nagy erőkkel keres egy eltűnt fiatal lányt, most a lakosság segítségét kérik

Eltűnt fiatal lányt keresnek a debreceni rendőrök: a Debreceni Rendőrkapitányság eljárást folytat Ráduly Boglárka eltűnése ügyében – olvasható a police.hu-n. Mint írják, a képen látható 15 éves lány 2025. június 28-án debreceni tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, a felkutatására tett intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre. Ráduly Boglárka körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja van.

Az eltűnt fiatal lány, Ráduly Boglárka felkutatása eddig sikertelennek bizonyult

Forrás: police.hu

Aki információval rendelkezik az eltűnt fiatal lányról, jelentkezzen!

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.

