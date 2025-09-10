Nagy erőkkel keresték az eltűnt férfit, végül holtan találták meg

Eltűnt férfit kerestek Hajdú-Bihar közelében: a boon.hu számolt be róla, hogy a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat kutyás egysége is részt vett annak a 22 éves férfinak a felkutatásában, aki szeptember 9-én tűnt el Mezőcsátról.

A Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat egy eltűnt férfit keresett

Forrás: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat/Facebook

Egy teljes csapat, de még a rendőrség is kereste az eltűnt férfit Mezőtcsátnál

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kérte a mentőcsapat segítségét a keresésben. Az eltűnt személyt végül megtalálták, de már nem tudtak rajta segíteni – olvasható a mentőcsapat közösségi oldalán.

