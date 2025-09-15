Ne lepődj meg, ha a hajdú-bihari utakon több rendőrrel is találkozol! Mutatjuk az okát!

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség – számolt be róla a police.hu.

Hajdú-Bihar útjain is számíthatunk ellenőrzésre

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az ellenőrzés során próbálják kiszűrni a szabálytalan sofőröket

Mint írják, a rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Ajánljuk még: