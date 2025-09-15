1 órája
Ne lepődj meg, ha a hajdú-bihari utakon több rendőrrel is találkozol! Mutatjuk az okát!
A rendőrök szeptember 16. és 22. között ismét országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain. Ez alól persze Hajdú-Bihar sem kivétel.
Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség – számolt be róla a police.hu.
Az ellenőrzés során próbálják kiszűrni a szabálytalan sofőröket
Mint írják, a rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.
