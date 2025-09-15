szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

14°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzések

1 órája

Ne lepődj meg, ha a hajdú-bihari utakon több rendőrrel is találkozol! Mutatjuk az okát!

Címkék#rendőrség#ROADPOL#ellenőrzés#Magyarország#hatósági ellenőrzés

A rendőrök szeptember 16. és 22. között ismét országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain. Ez alól persze Hajdú-Bihar sem kivétel.

Haon.hu

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség – számolt be róla a police.hu.

Hajdú-Bihar útjain is számíthatunk ellenőrzésre
Hajdú-Bihar útjain is számíthatunk ellenőrzésre
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az ellenőrzés során próbálják kiszűrni a szabálytalan sofőröket

Mint írják, a rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.  

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu