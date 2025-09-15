1 órája
A nyílt utcán esett össze egy férfi Debrecenben, többen próbáltak rajta segíteni
Nagy volt az ijedtség a cívisvárosban. Életmentésben vettek részt a járókelők Debrecenben.
Nem mindennapi esetről számoltak be Debrecen egyik népszerű csoportjában. Életmentésben segítettek a járókelők a cívisváros utcáján.
Életmentés Debrecenben
A bejegyzés írója így fogalmaz:
Szeretném megköszönni a segítségét annak az embertársamnak, aki ma reggel a nagy OTI előtt a férjemet újraélesztette és visszahozta őt közénk. Az Isten áldja meg önt!
Az Országos Mentőszolgálat közölte:
a helyszínről egy 60 év körüli férfit sikeres újraélesztést követően szállítottak bajtársaik kórházba.
A bejegyzésre rövid időn belül több száz reakció érkezett, a kommentlők között többen is írták, hogy mielőbbi felépülést kívánnak a férfinek.
Mi reggel munkába menetet láttuk sok-sok jó ember igyekezetét. Nagyon szorítottunk érte, köszönjük a jó hírt és nagyon jó egészséget kívánunk!
– tette hozzá az egyik hozzászóló.
