Életmentés

1 órája

A nyílt utcán esett össze egy férfi Debrecenben, többen próbáltak rajta segíteni

Nagy volt az ijedtség a cívisvárosban. Életmentésben vettek részt a járókelők Debrecenben.

Haon.hu

Nem mindennapi esetről számoltak be Debrecen egyik népszerű csoportjában. Életmentésben segítettek a járókelők a cívisváros utcáján.

Életmentésben vettek részt a debreceni járókelők a nagy OTI előtt
Forrás: Google

Életmentés Debrecenben

A bejegyzés írója így fogalmaz:

Szeretném megköszönni a segítségét annak az embertársamnak, aki ma reggel a nagy OTI előtt a férjemet újraélesztette és visszahozta őt közénk. Az Isten áldja meg önt!

Az Országos Mentőszolgálat közölte:

a  helyszínről egy 60 év körüli férfit sikeres újraélesztést követően szállítottak bajtársaik kórházba.

A bejegyzésre rövid időn belül több száz reakció érkezett, a kommentlők között többen is írták, hogy mielőbbi felépülést kívánnak a férfinek.

Mi reggel munkába menetet láttuk sok-sok jó ember igyekezetét. Nagyon szorítottunk érte, köszönjük a jó hírt és nagyon jó egészséget kívánunk!

– tette hozzá az egyik hozzászóló.

