Sziréna

2 órája

Napokig dolgoztak a szoboszlói romok alatt rekedtek kimentésén, kiderült az is, ki volt a felelős – fotókkal, videóval

Címkék#tréning#gyakorlat#katasztrófavédelem#szakember#Hajdúszoboszló

Több tucat ember összehangolt munkájára volt szükség Hajdúszoboszlón. Az életmentési gyakorlat napokig tartott.

Haon.hu
Összehangolt gyakorlatozás zajlott Hajdúszoboszlón

Forrás: police.hu

A „Kompetenciafejlesztés a határon átnyúló bűnözés elleni hatékony fellépés érdekében” című projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg. Ennek keretében került sor a hajdúszoboszlói háromnapos empirikus képzésre, amelyet a Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) szervezett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) közreműködésével – olvasható az életmentési gyakorlatról rendőrség közleményében

Többek között az életmentést is gyakorolták
Forrás: police.hu

A katasztrófavédelem mentő egységei, bűnügyi helyszínelők, nyomozók, igazságügyi szakértők, hazai és külföldi szakemberek gyűltek össze szeptember 22-én Hajdúszoboszlón, a romvárosban. A cél az volt, hogy valósághű környezetben, közösen gyakorolják a rendvédelmi és igazságügyi szervek munkájának összehangolását. Bár a magyar hatóságok számára nem újdonság a közös gyakorlatozás, ilyen létszámú, nemzetközi összetételű tréning, amely a katasztrófavédelmi mentést és a bűnügyi helyszínelést és a nemzetközi protokollokon alapuló áldozatazonosítást egyaránt ötvözi, viszonylag ritkán van. Az életszerű feladatok, a tényleges munkavégzés, az együttműködés az, ami a gyakorlat különleges eszenciáját adta.

A szimulált helyzet szerint egy városi robbanást követően számos sérültet és halálos áldozatot kellett a romok alól kimenteni és azonosítani, ezzel egyidejűleg meg kellett kezdeni a bűnügyi helyszíni szemlét is. Külön nehézséget jelentett az, hogy a robbanás epicentrumában sugárzó anyagot találtak a szakemberek. Így a gyakorlat résztvevőinek egyszerre kellett alkalmazniuk az áldozatazonosítás nemzetközi protokolljait, a kriminalisztikai vizsgálat módszereit és a CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) veszélyhelyzetekre vonatkozó eljárásokat.

Romok alatt rekedt ember mentését is gyakorolták
Forrás: police.hu

A háromnapos gyakorlat során párhuzamosan zajlott a sérültek kimenekítése, a halottak azonosítása, a helyszín bűnügyi szemléje, valamint a nyomozás. A különböző szervek és szakterületek összehangolt munkájának köszönhetően sikerült rekonstruálni a robbanás körülményeit, és azonosítani a detonációért felelőst is.

Helyt álltak a résztvevők
Forrás: police.hu

A szakmai irányítást a KR NNI Bűnügyi-Technikai Főosztály biztosította, míg a mentési feladatokban kiemelt szerepet kapott a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet.

