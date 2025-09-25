Ropognak majd a fegyverek Hajdúhadházon, napokon át gyakorlatozik a honvédség

Több napon át éleslövészet lesz a hajdúhadházi helyőrségi lőtéren. Mint arról a város közösségi oldalán beszámoltak, a Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár 2025. október 1-jén, 2-án, 3-án, október 7-én, 8-án, október 16-án, 17-én, október 21-én, október 27-én, 28-án, 29-én, 30-án és 31-én 8 és 22 óra között gyakorlatozik majd.

Ismét éleslövészetet tartanak Hajdúhadházon

Forrás: MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

Mint írták, a feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében arra kérik a lakosságot, hogy a fenti időpontokban ne tartózkodjanak a lőtér területén és környékén, valamint a haszonállatokat se engedjék oda. Hozzátették, a riasztórendszer biztonságos működtetése érdekében a lőtér elektromos hálózata folyamatosan feszültség alá van helyezve.

Az értesítés elmaradása esetén az esetlegesen bekövetkező károkért, illetve a sérülésekért sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem tud vállalni a Magyar Honvédség.

Kiemelték, lőtérlezárást nem igénylő egyéb katonai tevékenységek is lesznek, ezek a következők lesznek majd: szakharcászatok, kiképzési foglalkozások és pilótanélküli repülőgép reptetés a hónap bármelyik munkanapján, illetve hétvégi napokon vaklőszeres harcászat eseti jelleggel.

