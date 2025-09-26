szeptember 26., péntek

Drogprevenció

11 perce

Derecskei szülőknek mutatták meg a rendőrök, hogyan ismerhetők fel a droghasználat jelei

Interaktív előadáson kaptak hasznos tudást a derecskei szülők a drogok veszélyeiről és a fogyasztás árulkodó jeleiről.

Haon.hu

Derecskei szülőknek tartottak érdekes előadást a hajdú-bihari rendőrök – olvasható a police.hu-n. Mint írják, a bűnmegelőzési szakemberek ezúttal egy derecskei középiskolába látogattak el, ahol a Rendőrségi drogprevenciós program keretében tartottak interaktív előadást szeptember 25-én. 

Derecskei szülőknek tartottak drogprevenciós előadást a hajdú-bihari rendőrök
Forrás: police.hu

A drogprevenciós előadáson számok hasznos érdekességet, részletet árultak el

A Szülők Iskolája elnevezésű programon ismertették a diákok szüleinek a drogok káros hatásait, tüneteit és a kábítószer-fogyasztás árulkodó jeleit is.

A résztvevők egy videófilmet is megtekinthettek, majd feltehették a kérdéseiket, amiket közösen beszéltek át Bak István rendőr alezredessel.

