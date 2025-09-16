szeptember 16., kedd

Edit névnap

24°
+23
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez durva!

2 órája

Kommandós akció a hajdú-bihari faluban! Az egész utca végignézte, ahogy a bűnöző a földet csókolja – videóval!

Címkék#rendőrség#drogdíler#kábítószer#Hajdúszovát#elfogás

Pillanatok alatt földre vitték a férfit. Az autó utasai ellen is eljárást indítottak.

Haon.hu

Rendőrök lepték el Hajdúszovát főterét szeptember 10-én szerdán, az egyenruhások egy díler elfogására szerveztek akciót – számolt be róla a police.hu. Mint írták, idén nyáron jutott a rendőrök tudomására, hogy egy hajdúszováti lakos kábítószert árul a településen. A hajdúszoboszlói nyomozók minden adatot megvizsgáltak, több fogyasztót is elszámoltattak, majd megkezdték az akció szervezését az elfogására.

Kommandós akció a hajdú-bihari faluban! Az egész utca végignézte, ahogy a drogdíler a földet csókolja
Kommandós akció a hajdú-bihari faluban! Az egész utca végignézte, ahogy a drogdíler a földet csókolja
Forrás: police.hu

Kommandósok leptél el a hajdú-bihari falut, droggyanús anyagot is találtak

A férfire és utasaira szeptember 10-én, szerda reggel, a Cívis Közterületi Alosztály munkatársaival közösen csaptak le a faluban, miután azok leparkoltak egy autóval. Mire a sofőr észbe kapott, már kattant is a csuklóján a bilincs. 

A bűnügyesek a jármű átvizsgálása során több pakett, alufóliába csomagolt droggyanús anyagot találtak és foglaltak le.

A dílert és két utasát is előállították a rendőrkapitányságra, majd kihallgatták őket. A 31 éves férfit bűnügyi őrizetbe vették.

Vele szemben kábítószer-kereskedelem miatt indul eljárás, míg a két nőnek kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet. 

Videó a hajdúszováti akcióról:

Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu