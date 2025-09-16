Kommandós akció a hajdú-bihari faluban! Az egész utca végignézte, ahogy a bűnöző a földet csókolja – videóval!

Rendőrök lepték el Hajdúszovát főterét szeptember 10-én szerdán, az egyenruhások egy díler elfogására szerveztek akciót – számolt be róla a police.hu. Mint írták, idén nyáron jutott a rendőrök tudomására, hogy egy hajdúszováti lakos kábítószert árul a településen. A hajdúszoboszlói nyomozók minden adatot megvizsgáltak, több fogyasztót is elszámoltattak, majd megkezdték az akció szervezését az elfogására.

Kommandós akció a hajdú-bihari faluban! Az egész utca végignézte, ahogy a drogdíler a földet csókolja

Kommandósok leptél el a hajdú-bihari falut, droggyanús anyagot is találtak

A férfire és utasaira szeptember 10-én, szerda reggel, a Cívis Közterületi Alosztály munkatársaival közösen csaptak le a faluban, miután azok leparkoltak egy autóval. Mire a sofőr észbe kapott, már kattant is a csuklóján a bilincs.

A bűnügyesek a jármű átvizsgálása során több pakett, alufóliába csomagolt droggyanús anyagot találtak és foglaltak le.

A dílert és két utasát is előállították a rendőrkapitányságra, majd kihallgatták őket. A 31 éves férfit bűnügyi őrizetbe vették.

Vele szemben kábítószer-kereskedelem miatt indul eljárás, míg a két nőnek kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet.

Videó a hajdúszováti akcióról:

Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

