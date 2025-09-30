Veszélyes bűnözőért küldték ki a TEK-et Hajdú-Biharban, ilyen rajtaütést ritkán lát a város – fotókkal, videóval

Mint arról korábban a portálunk is beszámolt, a bűnügyi igazgatóság nyomozói tavaly nyáron olyan információt szereztek, hogy egy 26 éves férfi marihuánát termeszt Komádiban. Ahogy az a rendőrség drogfogásról szóló közleményében olvasható, azonnal munkához láttak, adatokat, bizonyítékokat gyűjtöttek. Hamar kiderítették, hogy a fiatalember valóban cannabist nevel otthonában, azonban új és nem várt információkat is megtudtak. Gyanú merült fel arra is, hogy lőszereket, esetleg fegyvert tart a házában.

Rengeteg drogot találtak a komádi férfinál

Forrás: police.hu

A bűnügyesek ezek ismeretében a TEK közreműködését kérték az elfogásban. A rajtaütést 2024. július 23-án hajtották végre, és a gyanújuk beigazolódott. A férfi lakásán 109 tő cannabist és lőszereket találtak.