Debrecenben csapott le a rendőrség, fiatalkorú is volt a bűnbandában

Kilenc férfival szemben fejezték be a nyomozást a hajdú-bihari rendőrök, akik bűnszövetségben kereskedtek tiltott anyagokkal – közölte a police.hu. Mint írják, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság információi szerint egy debreceni férfi ismerősi körében árult drogot.

A nyomozás eredményeként 2023 szeptemberében a Cívis Közterületi Támogató Alosztály közreműködésével összehangolt akcióban fogták el a 40 éves dílert. A férfi autójában és lakásában tartott kutatás során 50 gramm kristályos anyagot és ugyanennyi növényi törmeléket foglaltak le.

A rendőrség feltárta, hogy a férfi nem egyedül dolgozott: további hét férfi és egy fiatalkorú is részt vett a kábítószer-kereskedelemben.

A nyomozók az eljárási cselekményeket elvégezték, az ügy iratait pedig átadták az ügyészségnek. A gyanúsítottaknak jelentős mennyiségre, bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt kell felelniük.

A rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es, ingyenes segélyhívón!

