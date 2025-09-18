szeptember 18., csütörtök

Nyomozás

1 órája

Debrecenben csapott le a rendőrség, fiatalkorú is volt a bűnbandában

A nyomozók egy 40 éves dílernél csaptak le, akinél kábítószert találtak, de a történet itt nem ért véget.

Haon.hu

Kilenc férfival szemben fejezték be a nyomozást a hajdú-bihari rendőrök, akik bűnszövetségben kereskedtek tiltott anyagokkal – közölte a police.hu. Mint írják, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság információi szerint egy debreceni férfi ismerősi körében árult drogot. 

Forrás: police.hu

Kiderült, hogy bűntársai is vannak elfogott drogdílernek

A nyomozás eredményeként 2023 szeptemberében a Cívis Közterületi Támogató Alosztály közreműködésével összehangolt akcióban fogták el a 40 éves dílert. A férfi autójában és lakásában tartott kutatás során 50 gramm kristályos anyagot és ugyanennyi növényi törmeléket foglaltak le.

A rendőrség feltárta, hogy a férfi nem egyedül dolgozott: további hét férfi és egy fiatalkorú is részt vett a kábítószer-kereskedelemben.

A férfi nem egyedül dolgozott
Forrás: police.hu

A nyomozók az eljárási cselekményeket elvégezték, az ügy iratait pedig átadták az ügyészségnek. A gyanúsítottaknak jelentős mennyiségre, bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt kell felelniük.

A rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es, ingyenes segélyhívón!

