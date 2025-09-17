2 órája
Megállt a böszörményi dohányboltnál, de nem azért, amiért mások – a bíróságon végződik az ügy
Garázdasággal is vádolják a férfit. Az ügyészség szerint egy hajdúböszörményi dohánybolt előtt támadt a sértettre.
A Hajdúböszörményi Járási Ügyészség garázdaság vétsége és más bűncselekmény miatt nyújtott be vádiratot az ellen a férfi ellen, aki egy dohánybolt előtt rátámadt a sértettre – tudatta szeptember 17-ei közleményében a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.
A vádirat szerint az elkövető 2025. május 10-én 20 óra körüli időben autóval közlekedett Hajdúböszörményben, amikor az egyik dohánybolt előtt meglátta az ott tartózkodó sértettet, aki a vádlott élettársának korábbi barátja volt, ezért rossz viszony volt közöttük.
A férfi a dohánybolt előtt megállt, kiszállt az autóból és indulatosan rátámadt a sértettre, őt fenyegette és kétszer puszta kézzel megütötte a fején és a tarkóján. A vádlott kissé lecsillapodva ezután visszaült a gépkocsiba és elhajtott a helyszínről.
A sértettnek a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló, könnyebb sérülései keletkeztek.
Az ügyben a nyomozást a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság folytatta le.
A Hajdúböszörményi Járási Ügyészség a vádlott ellen garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat a Hajdúböszörményi Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványozta, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottat intézkedésként bocsássa próbára.
