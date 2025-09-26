Besurranó tolvajt fogtak a debreceni rendőrök – hívta fel rá a figyelmet a police.hu. Mint kiderült, egy debreceni lakos tett bejelentést kedd hajnalban arról, hogy valaki bement a lakásába. A telefonálónak sikerült is megzavarnia a hívatlan látogatót, mire az rögtön kirohant a házból.

Egy lakó riadóztatta a rendőröket, rémálomszerűen indult a nap az egyik debreceni lakótelepen

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Debrecenben portyázott a mezőtúri férfi

A járőrök és a bűnügyesek is azonnal a helyszínre siettek, átfésülték a környező utcákat, és rövid időn belül elfogták a férfit. Ruháiból több lopott tárgy is előkerült, és a közelben elrejtve horgászfelszereléseket, szeszes italokat, bankkártyákat is találtak a rendőrök.