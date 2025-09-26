4 órája
Egy lakó riadóztatta a rendőröket, rémálomszerűen indult a nap az egyik debreceni lakótelepen
Ilyen ébresztőt még a legrosszabb ellenségeinek sem kíván az ember. Hamar a helyszínre siettek a debreceni rendőrök.
Besurranó tolvajt fogtak a debreceni rendőrök – hívta fel rá a figyelmet a police.hu. Mint kiderült, egy debreceni lakos tett bejelentést kedd hajnalban arról, hogy valaki bement a lakásába. A telefonálónak sikerült is megzavarnia a hívatlan látogatót, mire az rögtön kirohant a házból.
Debrecenben portyázott a mezőtúri férfi
A járőrök és a bűnügyesek is azonnal a helyszínre siettek, átfésülték a környező utcákat, és rövid időn belül elfogták a férfit. Ruháiból több lopott tárgy is előkerült, és a közelben elrejtve horgászfelszereléseket, szeszes italokat, bankkártyákat is találtak a rendőrök.
Besurranó tolvajt fogtak a debreceni rendőrökFotók: police.hu
A rendőrök előállították a mezőtúri lakost, kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették.
Mint kiderült, a 29 éves férfi este több ingatlanba besurrant, és két parkoló gépkocsit is átkutatott.
A Debreceni Rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást vele szemben. A nyomozók vizsgálják azt is, hogy a gyanúsított összefüggésbe hozható-e további hasonló bűncselekményekkel – számolt be róla a police.hu.
