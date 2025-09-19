Álom után rémálom: így csináltak debreceni prostituáltat a kiszolgáltatott lányokból – fotókkal, videókkal!

Vádat emeltek azon szabolcsi család tagjai ellen, akik fiatal, kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket dolgoztattak prostituáltként Magyarországon és nyugat-európai országokban – derült ki a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Főügyészség közleményéből. A családra még 2022 decemberében csapott le a rendőrség és a Terrorelhárítási Központ egy összehangolt keretében, az akkoriban megjelent rendőrségi közleményből egyebek mellett az is kiderült, a nőket Debrecenben is dolgoztatták.

Álom után rémálom: így csináltak debreceni prostituáltat a kiszolgáltatott lányokból

Forrás: police.hu

Így vetettek véget a rendőrök a családi üzelmeknek

A rendőrök 2022. december 7-én egy összehangolt akciót keretében, egyidőben, két helyszínen csaptak le az ügyben érintett R. család tagjaira. A Terrorelhárítási Központ közreműködésére azért volt szükség, mert felmerült, hogy az elkövetőknek fegyvere lehet, így fogták el R. L. 26 éves nagykállói lakost, valamint R. G. 28 éves, R. B. 22 éves, és R. G-né 43 éves nyíregyházi lakosokat.

Videón az elfogás pillanatai:

Visszaéltek a lányok bizalmával

Abba, hogy hogyan indult a szervezett emberkereskedelem a főügyészség közleménye engedett betekintést. Mint írták, a család módszerei közé tartozott, hogy munka és jövedelem ígéretével, vagy pusztán

„segítő szándékkal” befogadtak magukhoz olyan személyeket, akiknek nem volt hol lakniuk.

Az egyik fiú attól sem riadt vissza, hogy a megismert fiatal sértettet szerelem színlelésével bírja rá a szexmunkára, majd fenyegetéssel kényszerítse arra, hogy azt tovább folytassa – részletezte a főügyészség.

Teljesen kizsákmányolták áldozataikat

A nyíregyházi család tagjai a prostitúcióból származó jövedelmet a saját megélhetésüket finanszírozására fordították. A lányok által keresett pénzt egyesektől részben, másoktól pedig teljes egészében elvették. Az R. család szervezte a lányok szállítását, vagy ők maguk vitték őket az általuk bérelt tartózkodási helyekre, ahol a szexuális tevékenységet végezték.

A pénzből ékszereket, ruhákat, nagy értékű autókat és ingatlanokat vásároltak.

A család elfogásáról több felvételt is közölt a rendőrség: