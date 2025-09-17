szeptember 17., szerda

Emeletes pofátlanság!

2 órája

Főhet a feje annak, aki tőle vett focijegyet! – közel 10 milliót kaszált a botcsinálta debreceni nepper

30 ismerősét verte át. Elképesztő ügyet tártak fel nemrégiben a debreceni nyomozók.

Haon.hu

A debreceni rendőrök befejezték a vizsgálatot annak a férfinak az ügyében, aki különböző módszerekkel pénzt csalt ki áldozataitól – számolt be róla a police.hu. Mint írták, a nyomozás adatai szerint a debreceni férfi időt, energiát nem sajnálva eszelte ki különféle módszereit arra, hogy minél könnyebben és gyorsabban pénzhez jusson. Fő profilja a labdarúgó mérkőzések köré épült, legtöbbször nagyobb rangadókra kínált jegyeket ismerőseinek. A vásárlók rendre elküldték a kért összeget, azonban nem kaptak vissza semmit, sok esetben még a pénzüket se.

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Focimeccsekben utazott a debreceni csaló, de más módszereket sem vetett meg!

A rendőrség beszámolója szerint több olyan sértett is volt, akiknek komplett utazási csomagot ajánlott külföldre. Csábítónak hangzott, repülőjegyet, szállást, focimeccsre jegyeket biztosított, az érdeklődőnek csak fizetnie kellett. 

Persze a vége itt is ugyanaz volt, az utalást követően csak az ígéretei maradtak.

A botcsinálta jegynepper és utazásszervező arra is talált megoldást, hogy ha rövid időn belül volt szüksége kisebb pénzösszegekre. Ilyenkor azt adta elő ismerőseinek, hogy épp a lakásában van a fűtésszerelő, de nincs nála készpénz.

Az eddigi adatok szerint a férfi 30 ismerősét verte át különböző ürügyekkel és összesen közel 10 millió forint kárt okozott nekik. Volt olyan, akinek megpróbálta ugyan visszafizetni a pénzét, de mint kiderült, ezt is a korábban kicsalt utalásokból tette.

A szövevényes ügy kapcsán a rendőrök több mint száz tanút hallgattak meg, szakértőt rendeltek ki, majd gyanúsítottként hallgatták ki a 38 éves férfit 41 rendbeli csalás, valamint sikkasztás megalapozott gyanúja miatt. A Debreceni Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek – olvasható a közleményben.

