szeptember 9., kedd

Ádám névnap

20°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenet!

2 órája

Nyakig volt szajréval a debreceni tolvaj, ki nem találnád, mit-hova dugott!

Címkék#debrecen#bevásárlóközpont#bíróság

Az öltözete teljes arzenálját bevetette. A debreceni bevásárlóközpont egyik üzletének dolgozói vették észre, mire készül a fiatal férfi.

Horváth Péter

Debrecenben születhet döntés annak a fiatal férfinak az ügyében, aki az egyik debreceni bevásárlóközpontban lopást kísérelt meg, valamint több áruvédő eszközt is eltávolított – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség hétfői közleményéből. Mint írták, a 14. életévét betöltött fiatalkorú ellen lopás vétsége miatt emeltek vádat.

Öltözete teljes arzenálját bevetette a debreceni tolvaj, ki nem találnád, mit-hova dugott el!
Öltözete teljes arzenálját bevetette a debreceni tolvaj, ki nem találnád, mit-hova dugott el!
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A vádirat szerint a fiatalkorú vádlott 2024. november 19-én dél körüli időben azzal az elhatározással ment be az egyik debreceni belvárosi bevásárlóközpont ruházati üzletébe, hogy onnan nadrágot és felsőt lopjon magának. A férfi az üzletben több ruhaneműt is kiválasztott és azokat bevitte a próbafülkébe. 

Ott egy felsőről és egy nadrágról leszakította az áruvédő eszközt, majd azokat a saját ruházata alá felvette, míg két darab órát a cipőjébe rejtett.

A fiatalkorú vádlott a többi terméket vissza akarta vinni a helyére, azonban mivel az áruvédelmi eszköz eltávolításának a hangját hallotta az egyik eladó, az üzlet vezetőjével együtt a férfit visszatartották.

A ruházat átvizsgálás során előkerültek a lopott termékek, amelyeknek összértéke közel 30.000 forint volt. 

A sértett képviselője a lopott tárgyakat a vádlottól visszavette, azonban az áruvédő eszközök leszakítása folytán azok eladhatatlanná váltak, így az okozott kár nem térült meg. Az ügyben a nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság folytatta le. A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen szabálysértési értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. 

A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül az iratok tartalma alapján a vádlottat intézkedésként bocsássa próbára és állapítsa meg, hogy a fiatalkorú elkövető a törvény kötelező rendelkezésénél fogva a próbaidő alatt pártfogó felügyelet alatt áll – állt a közleményben.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu