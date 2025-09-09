Nyakig volt szajréval a debreceni tolvaj, ki nem találnád, mit-hova dugott!

Debrecenben születhet döntés annak a fiatal férfinak az ügyében, aki az egyik debreceni bevásárlóközpontban lopást kísérelt meg, valamint több áruvédő eszközt is eltávolított – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség hétfői közleményéből. Mint írták, a 14. életévét betöltött fiatalkorú ellen lopás vétsége miatt emeltek vádat.

Öltözete teljes arzenálját bevetette a debreceni tolvaj, ki nem találnád, mit-hova dugott el!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A vádirat szerint a fiatalkorú vádlott 2024. november 19-én dél körüli időben azzal az elhatározással ment be az egyik debreceni belvárosi bevásárlóközpont ruházati üzletébe, hogy onnan nadrágot és felsőt lopjon magának. A férfi az üzletben több ruhaneműt is kiválasztott és azokat bevitte a próbafülkébe.

Ott egy felsőről és egy nadrágról leszakította az áruvédő eszközt, majd azokat a saját ruházata alá felvette, míg két darab órát a cipőjébe rejtett.

A fiatalkorú vádlott a többi terméket vissza akarta vinni a helyére, azonban mivel az áruvédelmi eszköz eltávolításának a hangját hallotta az egyik eladó, az üzlet vezetőjével együtt a férfit visszatartották.

A ruházat átvizsgálás során előkerültek a lopott termékek, amelyeknek összértéke közel 30.000 forint volt.

A sértett képviselője a lopott tárgyakat a vádlottól visszavette, azonban az áruvédő eszközök leszakítása folytán azok eladhatatlanná váltak, így az okozott kár nem térült meg. Az ügyben a nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság folytatta le. A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen szabálysértési értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon.

A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül az iratok tartalma alapján a vádlottat intézkedésként bocsássa próbára és állapítsa meg, hogy a fiatalkorú elkövető a törvény kötelező rendelkezésénél fogva a próbaidő alatt pártfogó felügyelet alatt áll – állt a közleményben.

