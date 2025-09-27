Sziréna
1 órája
Tűz ütött ki az egyik debreceni bevásárlóközpontban, autók gyulladtak ki! - fotókkal!
Péntek este riasztották a tűzoltókat. A tűz két két autóban is jelentős károkat tett.
Tűz ütött ki péntek kora este Debrecenben, az egyik bevásárlóközpont első emeleti parkolójában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Mint kiderült, egy személyautó motortere gyulladt ki, a tűz ráadásul átterjedt egy másik autóra is.
A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. Az épületben szerkezeti károsodás nem történt, a tűzben senki sem sérült meg.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Mérföldkő
3 órája
Lázár János: 1000 milliárd forintot fejlesztünk Debrecenben - videó!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre