szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Tűz ütött ki az egyik debreceni bevásárlóközpontban, autók gyulladtak ki! - fotókkal!

Címkék#autó#debrecen#katasztrófavédelem#tűzoltók#tűz

Péntek este riasztották a tűzoltókat. A tűz két két autóban is jelentős károkat tett.

Haon.hu

Tűz ütött ki péntek kora este Debrecenben, az egyik bevásárlóközpont első emeleti parkolójában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Tűz ütött ki az egyik debreceni bevásárlóközpontban, autók gyulladtak ki!
Tűz ütött ki az egyik debreceni bevásárlóközpontban, autók gyulladtak ki!
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Mint kiderült, egy személyautó motortere gyulladt ki, a tűz ráadásul átterjedt egy másik autóra is. 

Debreceni bevásárlóközpontban csaptak fel a lángok, fotókon a kigyulladt autók!
Debreceni bevásárlóközpontban csaptak fel a lángok, fotókon a kigyulladt autók!
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. Az épületben szerkezeti károsodás nem történt, a tűzben senki sem sérült meg.

Debreceni bevásárlóközpontban csaptak fel a lángok, fotókon a kigyulladt autók!
Debreceni bevásárlóközpontban csaptak fel a lángok, fotókon a kigyulladt autók!
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu