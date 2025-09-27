Tűz ütött ki az egyik debreceni bevásárlóközpontban, autók gyulladtak ki! - fotókkal!

Tűz ütött ki péntek kora este Debrecenben, az egyik bevásárlóközpont első emeleti parkolójában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Tűz ütött ki az egyik debreceni bevásárlóközpontban, autók gyulladtak ki!

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Mint kiderült, egy személyautó motortere gyulladt ki, a tűz ráadásul átterjedt egy másik autóra is.

A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. Az épületben szerkezeti károsodás nem történt, a tűzben senki sem sérült meg.

