Rosszul lett egy fiatal lány a debreceni buszvégállomáson, elképesztő hírek kaptak szárnyra

Felkavaró bejegyzés jelent meg nemrégiben a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban: valaki azt állította, hogy egy fiatal lány az életét vesztette a debreceni buszállomáson. A találgatások egyből megkezdődtek, hogy mi is történhetett a Külsővásártéren, páran szemtanúk másodkézből hallott információit is megosztották a csoport más tagjaival. Az eset kapcsán megkerestük az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályát, hogy kiderüljön az igazság, mi is történt a Külsővásártéren csütörtökön.

Rosszul lett egy fiatal lány a debreceni buszállomáson, elképesztő hírek kaptak szárnyra

Forrás: Illusztráció / MW-archív

