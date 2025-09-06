szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Döbbenet!

2 órája

Rosszul lett egy fiatal lány a debreceni buszvégállomáson, elképesztő hírek kaptak szárnyra

A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban látott napvilágot mindenféle információ az eset kapcsán. A mentőszolgálat egyértelmű választ adott az ügyre.

Haon.hu

Felkavaró bejegyzés jelent meg nemrégiben a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban: valaki azt állította, hogy egy fiatal lány az életét vesztette a debreceni buszállomáson. A találgatások egyből megkezdődtek, hogy mi is történhetett a Külsővásártéren, páran szemtanúk másodkézből hallott információit is megosztották a csoport más tagjaival. Az eset kapcsán megkerestük az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályát, hogy kiderüljön az igazság, mi is történt a Külsővásártéren csütörtökön.

Rosszul lett egy fiatal lány a debreceni buszállomáson, elképesztő hírek kaptak szárnyra
Forrás:  Illusztráció / MW-archív
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A mentők válaszáról és a részletekről bővebben itt írtunk:

