Ingyen délutáni romkom Debrecenben! Aki látta, nem felejti el a motorháztetőről lógó nőt

Egy debreceni körzeti megbízott épp munkába tartott szeptember 28-án 14 óra körül, amikor észrevette, hogy az előtte haladó autó motorháztetejébe egy nő kapaszkodik. Nem tétovázott, megelőzte a kocsit, majd a kezével jelezte a sofőrnek, hogy húzódjon le. A fiatalember eleget tett ennek, ekkor a rendőr szolgálatba helyezte magát, elszámoltatta őket, majd értesítette a kollégáit – számolt be a meghökkentő esetről a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a közösségi oldalán.

Mint kiderült, a két fiatal egy párt alkot, azonban nem sokkal korábban összevesztek. A férfi el akart hajtani, a barátnője azonban ezt nem szerette volna, ezért felkapaszkodott a motorháztetőre. A fiatalember viszont gázt adott, és elindult.

A rendőrök helyszíni szemlét tartottak, elvették a sofőr jogosítványát, és büntetőeljárás keretében vizsgálják a pontos körülményeket.

