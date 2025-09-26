szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

12°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

2 órája

Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók egy debreceni bevásárlóközponthoz, mutatjuk, miért!

Címkék#debrecen#bevásárlóközpont#tűz

Több egység is érkezett a helyszínre. A debreceni bevásárlóközpont parkolójában történt az eset.

Haon.hu

Kigyulladt egy személykocsi motortere egy debreceni bevásárlóközpont parkolójában péntek este – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A tűz a szomszédos autót is megrongálta. A Hunyadi János utcai objektumba több városi hivatásos tűzoltó egység vonult. 

Tűzoltók vonultak egy debreceni bevásárlóközpontba, kigyulladt egy autó
Tűzoltók vonultak egy debreceni bevásárlóközpontba, kigyulladt egy autó
Forrás: illusztráció/Napló-archív

A rajok rövid idő alatt eloltották a tüzet és visszahűtötték az érintett, illetve a mellette álló járművet. Az épület vásárlóterét nem kellett kiüríteni.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu