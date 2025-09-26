Sziréna
2 órája
Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók egy debreceni bevásárlóközponthoz, mutatjuk, miért!
Több egység is érkezett a helyszínre. A debreceni bevásárlóközpont parkolójában történt az eset.
Kigyulladt egy személykocsi motortere egy debreceni bevásárlóközpont parkolójában péntek este – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A tűz a szomszédos autót is megrongálta. A Hunyadi János utcai objektumba több városi hivatásos tűzoltó egység vonult.
A rajok rövid idő alatt eloltották a tüzet és visszahűtötték az érintett, illetve a mellette álló járművet. Az épület vásárlóterét nem kellett kiüríteni.
