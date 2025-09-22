szeptember 22., hétfő

Mérgező gázt találtak egy debreceni társasházban!

Este jelzett az érzékelő a lakásban. A debreceni tűzoltók átvizsgálták az épületet.

Haon.hu

Jelzett a szén-monoxid érzékelő vasárnap este Debrecenben, a Komlóssy utca egyik társasházi lakásában. A debreceni hivatásos tűzoltók méréseket végeztek az ingatlanban, mely során bebizonyosodott a mérgező gáz jelenléte. A meghibásodott készüléket a gázszolgáltató kizárta a rendszerből. Az ingatlanban egy ember tartózkodott, aki az eset során nem sérült meg – közölte vasárnapi ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

TI_20250829_Kigyulladt aljnövényzet Hajdúszováton_HAON (1)
Bejelzett a szén-monoxid érzékelő Debrecenben
Forrás: illusztráció/Napló-archív

