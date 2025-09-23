29 perce
Dráma a nyílt utcán! Az egyik debreceni iskolához riasztották a mentőket
Három fiatal segítségéért hálás egy férfi. Újabb segítőkész történettel jelentkezünk Debrecenből.
A mentőket is riasztották kedd délelőtt az egyik debreceni iskola elé, egy férfi lett rosszul a nyílt utcán — derült ki egy, a közösségi médiába kikerült posztból. Az eset a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola előtt történt, a férfi maga számolt be arról, milyen segítséget kapott, illetve háláját fejezte ki azoknak, akik nem hagyták magára.
Gyorsan érkezett a segítség Debrecenben
A debreceni férfi meghatódottan írta le, ami vele történt kedd délelőtt:
Szeretnék köszönetet mondani egy fiatal hölgynek és két fiatalembernek, akik ma a Vénkertben, a Keri előtt önzetlenül segítettek a rosszullétemkor! Mentőt hívtak, és a feleségemet is értesítették! Még egyszer köszönöm szépen!
Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínről egy 70 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak bajtársaik kórházba.
Nem ez volt ma az első ilyen poszt
Kedden a reggeli órákban számoltunk be arról, hogy egy fiatal hajdú-bihari lány elesett a debreceni buszmegállóban és azonnal segítettek rajta a járókelők:
Leszállás közben esett el a debreceni buszmegállóban, ezt üzente a fiatal lány
Ajánljuk még:
Olcsó házak, világi nyugalom: ezt tudja a semmi közepén álló hajdú-bihari településrész
Láttad a frontális debreceni balesetet? A sofőr bedrogozva hajtott bele egy másik autóba – fotókkal