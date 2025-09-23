Dráma a nyílt utcán! Az egyik debreceni iskolához riasztották a mentőket

A mentőket is riasztották kedd délelőtt az egyik debreceni iskola elé, egy férfi lett rosszul a nyílt utcán — derült ki egy, a közösségi médiába kikerült posztból. Az eset a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola előtt történt, a férfi maga számolt be arról, milyen segítséget kapott, illetve háláját fejezte ki azoknak, akik nem hagyták magára.

Újabb segítőkész történettel jelentkezünk Debrecenből

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Gyorsan érkezett a segítség Debrecenben

A debreceni férfi meghatódottan írta le, ami vele történt kedd délelőtt:

Szeretnék köszönetet mondani egy fiatal hölgynek és két fiatalembernek, akik ma a Vénkertben, a Keri előtt önzetlenül segítettek a rosszullétemkor! Mentőt hívtak, és a feleségemet is értesítették! Még egyszer köszönöm szépen!

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínről egy 70 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak bajtársaik kórházba.

Nem ez volt ma az első ilyen poszt

Kedden a reggeli órákban számoltunk be arról, hogy egy fiatal hajdú-bihari lány elesett a debreceni buszmegállóban és azonnal segítettek rajta a járókelők: