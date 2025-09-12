szeptember 12., péntek

Ezért kellett a mentőket és a tűzoltók riasztani a debreceni lakáshoz – fotókkal

Nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok. A debreceni lakásnál közös erővel kellett beavatkozniuk.

Haon.hu

Mentőket és tűzoltót is riasztottak péntek reggel Debrecenbe, a Szoboszlói út egyik lakásához. Bányay Judit tű. őrnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatalának megbízott hivatalvezetője portálunknak elmondta, a tűzoltók az ajtónyitásban segédkeztek, mivel bent egy mozgásában korlátozott személy tartózkodott.

Egy debreceni lakáshoz riasztották a hatóságokat
Egy debreceni lakáshoz riasztották a hatóságokat
Forrás: HAON

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, a helyszínről a mentők egy férfit szállítottak stabil állapotban kórházba.

Idős embert mentettek Debrecenben

Fotók: HAON

