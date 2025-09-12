Ezért kellett a mentőket és a tűzoltók riasztani a debreceni lakáshoz – fotókkal

Mentőket és tűzoltót is riasztottak péntek reggel Debrecenbe, a Szoboszlói út egyik lakásához. Bányay Judit tű. őrnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatalának megbízott hivatalvezetője portálunknak elmondta, a tűzoltók az ajtónyitásban segédkeztek, mivel bent egy mozgásában korlátozott személy tartózkodott.

Egy debreceni lakáshoz riasztották a hatóságokat

Forrás: HAON

