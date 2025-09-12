Sziréna
Ezért kellett a mentőket és a tűzoltók riasztani a debreceni lakáshoz – fotókkal
Nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok. A debreceni lakásnál közös erővel kellett beavatkozniuk.
Mentőket és tűzoltót is riasztottak péntek reggel Debrecenbe, a Szoboszlói út egyik lakásához. Bányay Judit tű. őrnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatalának megbízott hivatalvezetője portálunknak elmondta, a tűzoltók az ajtónyitásban segédkeztek, mivel bent egy mozgásában korlátozott személy tartózkodott.
Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre válaszolva közölte, a helyszínről a mentők egy férfit szállítottak stabil állapotban kórházba.
Idős embert mentettek DebrecenbenFotók: HAON
