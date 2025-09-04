Aggódtak a debreceni férfiért a rokonok, de amit a rendőrök nála találtak, nem volt túl megnyugtató

Rokonok tettek bejelentés a rendőrségre szeptember 2-án arról, hogy a 30 éves fiatalembert nem tudják elérni – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint azt a rendőrségi közleményben írták, a bejelentés után a férfi debreceni lakásánál a Készenléti Rendőrség járőrei kopogtattak. A férfi ajtót nyitott nekik, ami után igazoltatták is. Ekkor feltűnt az egyenruhásoknak, hogy a férfi zavartan viselkedik, a beszéde is összefüggéstelen, valamint szabad szemmel is jól látható volt, hogy ki voltak tágulva a pupillái.

A debreceni férfi lakásán több, kábítószer fogyasztásához használatos eszközt találtak

Forrás: police.hu

Mint kiderült, a fiatal meg se próbálta tagadni, hogy kábítószert fogyasztott, de a lakást jobban szemügyre véve, kár is lett volna, hiszen a nappaliban crackpipák sorakoztak a szekrény polcain, míg az ablakpárkányon kábítószerrel szennyezett fóliák, szívószálak voltak. Ezen felül a szobákból is kerültek elő kábítószer előállításához szükséges eszközök, valamint vegyszerek.

A férfi a nappaliban tartotta az eszközöket

Forrás: police.hu

A debreceni bűnügyesek végül szemlét tartottak, majd a férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Beismerő vallomást tett, kábítószer készítésének elősegítése miatt kell felelnie.

