1 órája
Akkora balhé volt a debreceni lakótelepen, hogy rendőröknek kellett megfékezniük a 41 éves férfit
Szombat kora reggel érkezett a bejelentés a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrségre. Részegen ordítozott és zaklatta a járókelőket a debreceni férfi.
Fotó: Huszár Márk
Egy 41 éves férfi alkoholmámorban úszva járókelőket zaklatott és ordítozott egy debreceni lakótelepen – számolt be róla közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írják, a rendőrök közbiztonsági őrizetbe vették.
Járókelőkbe kötött be a debreceni ittas férfi
Telefonon tett bejelentést egy nő szombaton kora délelőtt arról, hogy Debrecenben, az Ötvenhatosok terén egy férfi válogatás nélkül beleköt a járókelőkbe, erősen ittas, és nem lehet csitítani sem.
A járőrök a helyszínen igazoltatták, majd alkoholszondát is alkalmaztak vele szemben, ami megerősítette a gyanút, hogy meglehetősen sok szeszes italt ivott.
Elfogták a 41 éves helyi lakost, majd közbiztonsági őrizetbe vették, mivel súlyosan megzavarta a köznyugalmat és zaklatott másokat.
