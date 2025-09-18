szeptember 18., csütörtök

Ember az ilyen?

50 perce

Megbocsáthatatlan, amit az 5 éves kislányával tett, Debrecenben ítélhetik el az édesapát

Pillanatok alatt elszabadult a pokol. Debrecenben születhet ítélet a férfi ügyében.

Haon.hu

Debrecenben születhet döntés annak a férfinak az ügyében, aki italozás közben feldühödött, majd bántalmazta gyermekét és volt feleségét is – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményéből. A három bűncselekménnyel megvádolt férfi börtönbüntetésre számíthat.

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A vádirat szerint a férfi 2024. június 6-án, délután, az egyeki otthonának teraszán szóváltásba került volt feleségével, akivel együtt éltek. Veszekedésük közben az öt éves kislányuk véletlenül kiborította a vádlott alkoholos italát, amitől az elkövető még dühösebb lett. 

A férfi mérgében a gyermek felé dobott egy, a nyomozás során nem azonosított tárgyat, ami a kislány arcát találta el, és emiatt nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett.

Néhány perccel később az asszony a kisgyermekkel és az otthonukban tartózkodó rokonokkal együtt elindult a házból, de a férfi utánuk ment. A szomszédos, beépítetlen telken érte utol őket. 

Az asszonyt leöntötte borral, majd egy műanyag redőny léccel megütötte a hátán, amitől a nőnek nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett.

A Debreceni Járási Ügyészség a visszaeső férfit két rendbeli, részben súlyosabban minősülő könnyű testi sértéssel és garázdaság vétségével vádolja. Vádiratában indítványozta, hogy a Debreceni Járásbíróság a vádlottat börtönbüntetésre ítélje és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

