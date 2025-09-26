Luxusautókat és rengeteg készpénzt foglalt le a NAV – így buktak le a cigicsempészek Debrecenben – videóval

Tárgyalást tart szeptember 29-én, hétfőn a Debreceni Törvényszék annak a négy vádlottnak az ügyében, akikkel szemben költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség - írja a törvényszék a honlapján. A vádirat lényege szerint egy nemzetközi, magyar, lengyel, ukrán és román-orosz állampolgárokból álló cigarettacsempész bűnszervezet az Egyesült Arab Emírségekből rendszeresen, nagy mennyiségben szállított jogellenesen cigarettát Magyarország területére, a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren keresztül.

Cigarettacsempészeket kaptak el Debrecenben, újabb tárgyalás vár rájuk

Forrás: Facebook / NAV

A vádiratban hangsúlyozzák, az első szállítmány 2021. január 29-én, a második 2021. február 26-án, a harmadik 2021. március 23-án érkezett Debrecenbe. A fuvarokmányokon valótlanul gépjárműalkatrészeket tüntettek fel.

A harmadik szállítás alkalmával a légi úton érkezett árut négy lengyel honosságú tehergépkocsira rakodták át. Amikor a teherautók elhagyták a repülőteret, a kifelé vezető úton a Nemzeti Adó- és Vámhivatal járőrei megállították a kamionokat és azokat átvizsgálva megállapították, hogy a raktérben a fedőáruként szolgáló gépjárműalkatrészek mellett nagy mennyiségű adózatlan, zárjegy nélküli cigaretták is találhatók, amiket lefoglaltak és elkoboztak. Portálunk először 2022 augusztusában számolt be az esetről, a cikket itt tudjátok elolvasni: