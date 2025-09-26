21 perce
Luxusautókat és rengeteg készpénzt foglalt le a NAV – így buktak le a cigicsempészek Debrecenben – videóval
A nemzetközi bűnbanda az Egyesült Arab Emírségekből szállította a cigiket Debrecenbe. A cigarettacsempész hálózat több milliárdnyi hátrányt okozott a hatóságnak.
Tárgyalást tart szeptember 29-én, hétfőn a Debreceni Törvényszék annak a négy vádlottnak az ügyében, akikkel szemben költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség - írja a törvényszék a honlapján. A vádirat lényege szerint egy nemzetközi, magyar, lengyel, ukrán és román-orosz állampolgárokból álló cigarettacsempész bűnszervezet az Egyesült Arab Emírségekből rendszeresen, nagy mennyiségben szállított jogellenesen cigarettát Magyarország területére, a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren keresztül.
A vádiratban hangsúlyozzák, az első szállítmány 2021. január 29-én, a második 2021. február 26-án, a harmadik 2021. március 23-án érkezett Debrecenbe. A fuvarokmányokon valótlanul gépjárműalkatrészeket tüntettek fel.
A harmadik szállítás alkalmával a légi úton érkezett árut négy lengyel honosságú tehergépkocsira rakodták át. Amikor a teherautók elhagyták a repülőteret, a kifelé vezető úton a Nemzeti Adó- és Vámhivatal járőrei megállították a kamionokat és azokat átvizsgálva megállapították, hogy a raktérben a fedőáruként szolgáló gépjárműalkatrészek mellett nagy mennyiségű adózatlan, zárjegy nélküli cigaretták is találhatók, amiket lefoglaltak és elkoboztak. Portálunk először 2022 augusztusában számolt be az esetről, a cikket itt tudjátok elolvasni:
Óriási cigifogás a debreceni repülőtéren, kétmilliárd forint az értéke
Több milliárd forint hátrányt okozott a cigarettacsempész banda
Az elkövetők a három szállítmánnyal összesen több mint 8,5 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek. A nyomozó hatóság a büntetőeljárás során, vagyonbiztosítás keretében közel 600 millió forint értékben foglalt le luxusautókat, értékes órákat és készpénzt. Az elfogás pillanatairól videó is készült:
A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a bűnügyi felügyelet alatt álló magyar és a szabadlábon védekező lengyel férfival, továbbá a jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó vádlott társaival szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Törvényszéken. Vádiratában mértékes indítványként kérte, hogy a bíróság, beismerése esetén, a magyar férfit 9 év, lengyel társát 10 év fegyházbüntetésre ítélje, és ugyanennyi időre tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától, emellett mindkét férfit 1,25 millió forint pénzbüntetésre ítélje, a nyomozás során lefoglalt vagyontárgyakra pedig rendeljen el vagyonelkobzást.
2025 januárjában tartottak előkészítő ülést az üggyel kapcsolatban, amelyen portálunk is részt vett. A tárgyalóteremből készült tudósításunkat itt tudjátok megtekinteni:
GTA-szintű piszkos bizniszt ütöttek meg a debreceni reptéren, de a NAV-ra nem számítottak
