Felháborító! Majdnem megöltek egy pár hónapos csecsemőt Hajdú-Biharban!

Az elsőrendű vádlott többször is bántalmazta a kisfiát. A csecsemő életveszélyes állapotban került kórházba.

Előkészítő ülést tart a Debreceni Törvényszék annak a két vádlottnak az ügyében, akikkel szemben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség – derül ki a törvényszék portálunknak eljuttatott sajtóközleményéből. Többször is bántalmazták pár hónapos csecsemőjüket a szülők.

Többször is bántalmazta pár hónapos csecsemőjét egy férfi Hajdú-Biharban
A vádirat lényege szerint 2024. december 3-án az elsőrendű vádlott - mint korábban már többször is - feszülten érkezett haza a munkából, majd este a konyhában, a meleg vízzel tele, fagyasztó ládára helyezett műanyag fürdőkádban elkezdte fürdetni párhónapos kisfiát, aki folyamatosan, hangosan, ordítva sírt. 

Ekkor az elsőrendű vádlott ismét kiabálni kezdett gyermekével, hogy fejezze be a sírást, majd a sértettet két-három alkalommal közepes erővel tenyérrel, fejtetőn ütötte, utána maga elé tartva, három-négy alkalommal teljes erőből megrázta. 

A fürdetést követően a férfi a továbbra is síró gyermekét letette a fagyasztóláda tetejére, hogy bepelenkázza és felöltöztesse, mindezt úgy, hogy a kiskorú feje a fagyasztóládán koppant. Ezt látta a gyermek édesanyja, az ügy másodrendű vádlottja is, ezért veszekedni kezdett élettársával. A nő arra kérte a férfit, hogy többet ilyet ne csináljon. Ezen cselekményt követően a sértett elájult, azonban az elsőrendű vádlott kompressziós nyomással elkezdte újraéleszteni, majd a másodrendű vádlottal közösen vizes ruhát tettek a gyermek fejére, melyek következtében a kiskorú magához tért. Mivel a gyermek hajnalban már nem is evett, ezért a szülei egész éjszaka fenn voltak, majd másnap, a reggeli órákban elvitték orvoshoz, ahol annyit mondtak, hogy a gyermek étvágytalan és görcsrohama volt. 

A háziorvos beutalója alapján a szülők gyermeküket a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába szállították, ahol az intenzív osztályra került életveszélyes állapota miatt. 

Többször is bántalmazták a csecsemőt

A vád szerint a másodrendű vádlott több alkalommal is szemtanúja volt annak, amikor élettársa bántalmazta a gyermeket, valamint annak, hogy kiabált a kiskorúval, mégsem tett semmit, nem jelezte a hatóságok irányába, bízva abban, hogy a sértett bántalmazása nem fog kiderülni. Ezen túlmenően a nő a gyermekét a születését követően, egészen 2024. december 3-ig több alkalommal úgy etette, hogy a pár hetes gyermeket ülve támasztotta neki a gyermekágynak, és előfordult, hogy a csecsemőt hanyatt fekve etette.

 A szülők, mint a sértett nevelésére, felügyeletére, gondozására köteles személyek e feladatukból eredő kötelezettségeiket súlyosan megszegték, és ezzel a kiskorú testi, értelmi fejlődését veszélyeztették

 – fogalmaz a vád.

