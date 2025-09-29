szeptember 29., hétfő

Bevált az aljas trükk, ingyen béreltek ki egy méregdrága autót Debrecenben

A rendőrök eszén nem tudott túljárni a ravasz hajdú-bihari férfi. Csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt kell felelnie.

Haon.hu

Tavaly év elején érkezett a feljelentés a rendőrségre arról, hogy egy férfi bérbe vett egy nagy értékű járművet egy debreceni cégtől, azonban nem fizetett érte – számolt róla be a police.hu. Mint írják a nyomozók kiderítették, hogy nem csak az anyagiak rendezésével maradt el a hajdúböszörményi lakos. 

A rendőrök eszén nem tudott túljárni a csalással vádolt férfi
A rendőrök eszén nem tudott túljárni a csalással vádolt férfi
Forrás: illusztráció / police.hu

Több mint félmillió forint kárt okozott a csalással a férfi

A 27 éves férfi ugyanis egy bank alkalmazottjának adta ki magát, és arra hivatkozott a bérbeadásnál, hogy a pénzintézet megbízásából kell kölcsönöznie a városi terepjárót. Állítását saját készítésű, hamis iratokkal is alátámasztotta, így több mint félmillió forint kárt okozott.

A nyomozók a férfit gyanúsítottként hallgatták ki csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt. Az eljárást befejezték, és az iratokat megküldték az ügyészségre.  

