Ilyen a filmekben nincs! Diákmunkás buktatta le a mongol zsiványt, csak úgy csicsergett a debreceni kihallgatásán
Egy diákmunkás ébersége buktatta le a mongol egyetemistát.
Nem mindennapi csalást leplezett le az Országos Idegenrendészei Főigazgatóság (OIF) egyik diákmunkása. Csuka Sára azonnal szólt a vele együtt dolgozó nővérének, Mudriné Csuka Regina idegenrendész főhadnagynak, amikor az egyik kérelemben az útlevéltől eltérő születési dátumokra lett figyelmes – olvasható a Zsaru magazin legújabb számában. Mint írják, évek óta visszatérő diákmunkás az Észak-alföldi Regionális Igazgatóságon a pénzügy–számvitel területen tanuló Csuka Sára, akinek fő feladata az adatbázisok kezelése, az iratokban szereplő adatok egyeztetése. Munka közben szúrta ki, hogy egy mongol fiatalembernek a tartózkodási engedély meghosszabbítását igénylő kérelméhez csatolt útlevelében más születési dátum szerepel, mint a korábban beadott iratokban. Az eltérés nemcsak pár nap vagy néhány hónap, hanem hat esztendő volt. A szemfüles diákmunkás azonnal jelezte testvérének az anomáliát.
Soha nem találkoztak még ilyen típusú csalással
– 2019 óta vagyok idegenrendész, mindig is érdekelt a rendőri pálya – mutatkozik be Mudriné Csuka Regina főhadnagy.
– A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán végeztem migrációs szakirányon, és már a kötelező szakmai gyakorlaton megtetszett ez a különleges szakterület, az, hogy külföldiekkel dolgozhatok.
Bár több mint fél évtized idegenrendészeti tapasztalat van a hátam mögött, még sosem találkoztam ilyen típusú csalással, mint amit Sári leleplezett.
Sokkal gyakoribb, hogy kettős állampolgárok trükköznek az útleveleikkel, de a rendszereink ezt is gyorsan kiszűrik.
A baklövés
– Az egyetemen utolsó tanévét megkezdő, gyógyszerésznek tanuló mongol fiatalember, ahogy azt debreceni meghallgatása során beismerte,
egy barátjával kötött fogadás miatt módosította digitálisan az útleveléről készült fényképen szereplő születési adatokat
– ismerteti az ügy részleteit a főhadnagy. – Mi természetesen hivatalból feljelentést tettünk közokirat-hamisítás bűncselekményének megalapozott gyanúja miatt. Az elkövetőt bilincsben vitték el, ma sem értem, miért érte meg neki belemennie ebbe a buta játékba, hiszen elveszítheti a lehetőségét annak, hogy befejezhesse a magyarországi tanulmányait, és még bűncselekmény elkövetésével is súlyosbította a helyzetét.
Alaposság, éles szem és elismerés
– A jó idegenrendészek legfontosabb tulajdonságai az empátia és az ügyfélközpontúság mellett a kérlelhetetlen alaposság és a szívós kutatómunka – fejti ki véleményét a főhadnagy. – Minden egyes beadott kérelem vizsgálata fontos, bele kell ásnunk magunkat az ügy részleteibe, előzményeibe, szem előtt tartva, hogy a dokumentumok mögött emberek, családok sorsa húzódik. Sáriban ezek a tulajdonságok mind megvannak, jó szeme van az eltérések felismeréséhez.
Nagyon büszke voltam rá, amikor szóbeli vezetői elismerést kapott, ahogy akkor is, amikor megláttam az OIF oldalán az ügyről szóló tudósítást, amit azonnal megosztottunk a családunkkal, a barátainkkal, hogy lássák: Sári a nyári szünetben is ügyesen dolgozik.
Különleges hivatás, családi büszkeség
A férjem és a bátyám is rendőr, így a családban nem volt újdonság az egyenruhás
– mutatja be hátterét Mudriné Csuka Regina. – Nekik viszont teljesen ismeretlen az idegenrendészet világa, nem is mindig értik, amikor olyan szakkifejezésekkel bombázom őket, amiket ők sosem használtak, nekünk viszont mindennaposak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen különleges szakterületen szolgálhatok, és szerencsémre ezt a vezetőim is elismerik. 2023-ban az orosz–ukrán háború miatt kialakult menekülthelyzet kapcsán még belügyminiszteri jutalmat és elismerést is kaptam a rendőrnapon. Bár a feladat igazán komoly kihívás, jólesik a gondolat, hogy segíteni tudtunk a menekülteknek. Ha a húgom a diákmunka hatására úgy döntene, csatlakozik a szervezethez, büszkén támogatnám a döntését.
