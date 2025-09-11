Ilyen a filmekben nincs! Diákmunkás buktatta le a mongol zsiványt, csak úgy csicsergett a debreceni kihallgatásán

Nem mindennapi csalást leplezett le az Országos Idegenrendészei Főigazgatóság (OIF) egyik diákmunkása. Csuka Sára azonnal szólt a vele együtt dolgozó nővérének, Mudriné Csuka Regina idegenrendész főhadnagynak, amikor az egyik kérelemben az útlevéltől eltérő születési dátumokra lett figyelmes – olvasható a Zsaru magazin legújabb számában. Mint írják, évek óta visszatérő diákmunkás az Észak-alföldi Regionális Igazgatóságon a pénzügy–számvitel területen tanuló Csuka Sára, akinek fő feladata az adatbázisok kezelése, az iratokban szereplő adatok egyeztetése. Munka közben szúrta ki, hogy egy mongol fiatalembernek a tartózkodási engedély meghosszabbítását igénylő kérelméhez csatolt útlevelében más születési dátum szerepel, mint a korábban beadott iratokban. Az eltérés nemcsak pár nap vagy néhány hónap, hanem hat esztendő volt. A szemfüles diákmunkás azonnal jelezte testvérének az anomáliát.

Nem mindennapi csalást leplezett le Csuka Sára

Forrás: Facebook / Zsaru Magazin

Soha nem találkoztak még ilyen típusú csalással

– 2019 óta vagyok idegenrendész, mindig is érdekelt a rendőri pálya – mutatkozik be Mudriné Csuka Regina főhadnagy.

– A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán végeztem migrációs szakirányon, és már a kötelező szakmai gyakorlaton megtetszett ez a különleges szakterület, az, hogy külföldiekkel dolgozhatok.

Bár több mint fél évtized idegenrendészeti tapasztalat van a hátam mögött, még sosem találkoztam ilyen típusú csalással, mint amit Sári leleplezett.

Sokkal gyakoribb, hogy kettős állampolgárok trükköznek az útleveleikkel, de a rendszereink ezt is gyorsan kiszűrik.

A baklövés

– Az egyetemen utolsó tanévét megkezdő, gyógyszerésznek tanuló mongol fiatalember, ahogy azt debreceni meghallgatása során beismerte,

egy barátjával kötött fogadás miatt módosította digitálisan az útleveléről készült fényképen szereplő születési adatokat

– ismerteti az ügy részleteit a főhadnagy. – Mi természetesen hivatalból feljelentést tettünk közokirat-hamisítás bűncselekményének megalapozott gyanúja miatt. Az elkövetőt bilincsben vitték el, ma sem értem, miért érte meg neki belemennie ebbe a buta játékba, hiszen elveszítheti a lehetőségét annak, hogy befejezhesse a magyarországi tanulmányait, és még bűncselekmény elkövetésével is súlyosbította a helyzetét.